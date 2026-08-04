Zajlik a nyári táborok étkeztetésének az ellenőrzése, tonnányi fagylaltalkatrész akadt fent az ellenőrzésen

ellenőrzés;fagylalt;NÉBIH;táborok;

2026-08-04 15:39:00 CEST

A Nébih nyári ellenőrzésein 244 kilogramm lejárt alapanyagot találtak egy Pest vármegyei jégkrém- és cukrászati üzemben, egy másik fagylalt-előállító vállalkozásnál pedig 1,6 tonna lejárt vagy eredetét igazolni nem tudó élelmiszert vontak ki a forgalomból. A nyári táborok étkeztetésének ellenőrzése ugyanakkor összességében kedvező képet mutat: a vizsgált szolgáltatók többsége megfelelt az előírásoknak, bár két táborban ételeredetű megbetegedés miatt hatósági intézkedésre is szükség volt.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) közzétette a június 22. óta tartó országos nyári szezonális élelmiszerlánc-ellenőrzések első eredményeit. A hatóság szerint az ellenőrzött vállalkozások és termékek többsége megfelelt a jogszabályi előírásoknak, ugyanakkor számos súlyos szabálytalanságot is feltártak, amelyek miatt több tonna élelmiszert kellett kivonni a forgalomból, és több esetben bírságot is kiszabtak.

A legsúlyosabb hiányosságokat két Pest vármegyei fagylaltos vállalkozásnál találták. Az egyik jégkrémet és cukrászati termékeket előállító üzemben 244 kilogramm lejárt minőségmegőrzési idejű alapanyagot tároltak. Egy másik fagylalt-előállító cégnél a higiéniai hiányosságok mellett összesen 1,6 tonna lejárt, illetve nyomon követhetetlen eredetű élelmiszert találtak az ellenőrök.

A Nébih mindkét esetben azonnali hatállyal megtiltotta az érintett termékek felhasználását és forgalmazását, elrendelte azok zárolását és kivonását a piacról. A fagylaltüzem működését fel is függesztették, amely csak a hiányosságok megszüntetése után indulhatott újra. A hatóság a még megfelelő minőségű termékek visszahívását is elrendelte.

A nyári táborok étkeztetésének ellenőrzése összességében kedvezőbb eredményt hozott.

Országszerte 93 táborban vizsgálták az élelmezést, és bár 161 kilogramm élelmiszert kivontak a forgalomból, valamint négy esetben korlátozták a tevékenységet, és 16 alkalommal szabtak ki összesen több mint kétmillió forint bírságot, a szolgáltatók többsége megfelelt az előírásoknak.

A feltárt hiányosságok elsősorban a higiéniai szabályok, a dokumentáció, a nyomon követhetőség és az ételminták kezelésének területén jelentkeztek. Két táborban – egy Békés és egy Csongrád-Csanád vármegyei helyszínen – ételeredetű megbetegedés miatt kellett hatósági intézkedést tenni.

A zöldség- és gyümölcstermelők ellenőrzése során a szakemberek 143 termelőnél jártak, és közel 100 tonna görögdinnyét, valamint más szezonális terméket vizsgáltak meg. A minőséggel kapcsolatban nem találtak kifogást, ugyanakkor hét esetben jelölési, higiéniai vagy nyomon követhetőségi hiányosságokat állapítottak meg.

A hatóság összesen 520 kilogramm zöldséget és gyümölcsöt vont ki a forgalomból, hat esetben pedig eljárást indított.

Az ellenőrzések a kerékpáros-pihenőhelyek, túraútvonalak mentén működő büfékre és kitelepülésekre is kiterjedtek. Országszerte 79 helyszínen vizsgálták az alkoholos italok minőségét, jelölését és eredetét. A hatóság 69 bor- és sörmintát vett, és mindössze hét esetben indított eljárást, elsősorban hiányos dokumentáció miatt. Emellett 80 liter lejárt minőségmegőrzési idejű sört is kivontak a forgalomból.