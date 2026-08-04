Magyar Péter: Ma és holnap még biztosan kritikus lesz, pénteken érkezhet a hidegfront

Paks;energiaválság;Magyar Péter;

2026-08-04 15:27:00 CEST

A miniszterelnök terepszemlét tartott Pakson.

Helyszínen tájékozódott Magyar Péter a paksi atomerőmű helyzetéről. Mint mondta, azzal a céllal jöttek ide, hogy meggyőződhessenek róla és megmutassák, hogy a helyzet biztonságban van, hiszen a nukleáris biztonság kiemelten fontos.

A kormányfő szerint ma és a holnapi még biztosan kritikus a helyzet, jó esetben csütörtökön érkezhet nagyobb eső a német és az osztrák vízgyűjtő területekre pénteken pedig Magyarországra érkezhet hidegfront. Ha az eső Németországban és Ausztriában megvolt, onnan körülbelül egy hét múlva érhet ide a víz. A Duna vízállása jelenleg stagnál. A miniszterelnök kifejtette, hogy ha a helyzet javul, vizsgálatot kell majd tartani arról, hogy milyen szükséges beruházások, fejlesztések nem történtek meg az elmúlt 15-20 évben, illetve mit kell pótolni. Meg kell vizsgálni a másfajta hűtési technológiák lehetőségét.

Magyarországon az áramfogyasztás vasárnap és hétfőn is a tervezett érték alatt volt, köszönhetően az emberek és a vállalatok önmérsékletének – jelezte Magyar Péter, köszönetet mondva mindenkinek a krízishelyzetben való együttműködésért és az elért energiatakarékossági eredményekért. Pakson most az atomerőmű nyolc turbinájából egy stabilan működik, a magyar szakemberek folyamatosan kapcsolatban vannak az osztrák és a szlovák vízügyesekkel. A jelenlegi stagnálás mellett még 1-2 centis vízszintemelkedés is várható, ami segíthet a helyzet stabilizálásában, igaz, ez nem csak a vízállástól, hanem a víz tisztaságától is függ, az aszály miatt elkezdte benőni a békanyál a víztükröt.

A nukleáris biztonság nincs veszélyben, akkor sem lesz, ha az utolsó, még működő turbinát is leállítják – hangsúlyozta Magyar Péter. aki vissza is tér Budapestre a védelmi munkacsoport újbóli ülésére, hogy áttekintsék az erőművi kapacitást, az importkapacitást, a fogyasztási számokat mára és holnapra, és ha szükséges, meghozzák az indokolt döntéseket.