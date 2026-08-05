Kiakadt a Kossuth Rádió volt csatornaigazgatója, mocskosnak és aljasnak nevezete a fideszes cenzúrát dokumentáló MTI-s munkatársakat

„Ennél mocskosabb, aljasabb dolgot kollégák az elmúlt évtizedek alatt még nem csináltak, mint ez az arc és név nélküli »munkacsoport«” – vette észre a hvg.hu, hogyan reagált egy kommentben Siklósi Beatrix, a Kossuth rádió nemrégiben kirúgott csatornaigazgatója arra, hogy a közmédia kedden közzétett egy dokumentumot a hírszerkesztésben tapasztalt kormányzati befolyásról. Siklósi az MTVA Facebook-posztja alatt osztotta meg a véleményét.
„10 éven keresztül milliós fizetéseket vettek fel szolgálva és kiszolgálva azt az »átkos Orbán rendszert«, miközben alattomos módon gyűjtötték az adatokat, információkat a saját kollégáikról. Ez a legalja” – fakadt ki Siklósi, akit az új vezetőség július elején menesztett a Kossuth rádióból. A hvg.hu megjegyezte, hogy a volt csatornaigazgató kommentjét pár perc után módosította, előbb még azt írta, „neveket akarunk hallani”, ezt mérsékelte „kik vagytok?”-ra.
Amint arról a Népszava is beszámolt, kedden 482 oldalas dokumentumot adott át a Magyar Távirati Iroda (MTI) néhány munkatársa a közmédia júliusban kinevezett vezetőinek. A magukat PRO DOMO munkacsoportnak nevező tudósítók és hírszerkesztők több mint 10 éven át gyűjtötték az állami hírhamisítás, cenzúra és manipuláció bizonyítékait.482 oldalas dokumentumban szedték össze, hogyan zajlott a manipuláció, a cenzúra és a hamis hírek gyártása az MTI-nél
Az MTVA új vezetésének közleményéhez ízelítőnek mellékeltek egy 15 oldalas válogatást, benne belső levelezésekkel, szerkesztői utasításokkal, letiltott anyagokról, szemlézésre tiltott sajtóorgánumokról és szervezetekről szóló listával. A dokumentált eseteket a PRO DOMO munkacsoport több kategóriára osztotta, úgy mint elhallgatott vagy parancsra készített hírek, kidobott hírek, manipulált anyagok, cenzúrázott, illetve hamis hírek. Mint jelezték, a dokumentumokban szereplő esetek bemutatják azokat a szerkesztői utasításokat, amelyek egyes hírek elhallgatására, tartalmi módosítására vagy meghatározott szempontok szerinti átírására irányultak.Havasi Bertalan szerint nem tőle kell félteni a közmédiátAugusztus 31-én dönthet az Országgyűlés a Független Közmédia Testület tagjairólKutatható közgyűjteménnyé kell válnia az MTVA archívumának