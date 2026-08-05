Kiakadt a Kossuth Rádió volt csatornaigazgatója, mocskosnak és aljasnak nevezete a fideszes cenzúrát dokumentáló MTI-s munkatársakat

cenzúra;manipuláció;MTI;közmédia;felháborodás;Siklósi Beatrix;hírhamisítás;Fidesz-propaganda;

2026-08-05 12:49:00 CEST

A Kossuth Rádió kirúgott csatornaigazgatója mocskosnak, aljasnak nevezete a fideszes cenzúrát bizonyítékokkal dokumentáló MTI-s munkatársakat, szerinte arc és név nélküli munkacsoportot.

„Ennél mocskosabb, aljasabb dolgot kollégák az elmúlt évtizedek alatt még nem csináltak, mint ez az arc és név nélküli »munkacsoport«” – vette észre a hvg.hu, hogyan reagált egy kommentben Siklósi Beatrix, a Kossuth rádió nemrégiben kirúgott csatornaigazgatója arra, hogy a közmédia kedden közzétett egy dokumentumot a hírszerkesztésben tapasztalt kormányzati befolyásról. Siklósi az MTVA Facebook-posztja alatt osztotta meg a véleményét.

„10 éven keresztül milliós fizetéseket vettek fel szolgálva és kiszolgálva azt az »átkos Orbán rendszert«, miközben alattomos módon gyűjtötték az adatokat, információkat a saját kollégáikról. Ez a legalja” – fakadt ki Siklósi, akit az új vezetőség július elején menesztett a Kossuth rádióból. A hvg.hu megjegyezte, hogy a volt csatornaigazgató kommentjét pár perc után módosította, előbb még azt írta, „neveket akarunk hallani”, ezt mérsékelte „kik vagytok?”-ra.

Amint arról a Népszava is beszámolt, kedden 482 oldalas dokumentumot adott át a Magyar Távirati Iroda (MTI) néhány munkatársa a közmédia júliusban kinevezett vezetőinek. A magukat PRO DOMO munkacsoportnak nevező tudósítók és hírszerkesztők több mint 10 éven át gyűjtötték az állami hírhamisítás, cenzúra és manipuláció bizonyítékait.

Az MTVA új vezetésének közleményéhez ízelítőnek mellékeltek egy 15 oldalas válogatást, benne belső levelezésekkel, szerkesztői utasításokkal, letiltott anyagokról, szemlézésre tiltott sajtóorgánumokról és szervezetekről szóló listával. A dokumentált eseteket a PRO DOMO munkacsoport több kategóriára osztotta, úgy mint elhallgatott vagy parancsra készített hírek, kidobott hírek, manipulált anyagok, cenzúrázott, illetve hamis hírek. Mint jelezték, a dokumentumokban szereplő esetek bemutatják azokat a szerkesztői utasításokat, amelyek egyes hírek elhallgatására, tartalmi módosítására vagy meghatározott szempontok szerinti átírására irányultak.