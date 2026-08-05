Már szinte csak füstjelekkel kérhetnek segítséget az önkénytől rettegő fideszesek: a Védvonalat letiltotta a Google, a honlapja pedig elérhetetlen

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2026-08-05 14:15:00 CEST

Czunyiné Bertalan Judit fellebbez a szolgáltatónál. A komoly feladattal megbízott ellenzéki politikus valami visszaélést sejtet, de feltehetően a felhasználói profil létrehozásával van gond.

Előrebocsátom: nincsenek konteós elméleteim. De! Ma reggel be szerettem volna lépni a Fidesz Védvonal gmailes fiókjába, és ez az üzenet fogadott: „Úgy tűnik, hogy ezt a fiókot több másik fiókkal hozták létre vagy használták, ami sérti a Google irányelveit. Előfordulhat, hogy a fiókot számítógépes program vagy robot hozta létre. Ez a fiók nem áll rendelkezésre ekkortól: 2026. aug. 5. 2027. júl. 1. után a fiók törlésre kerülhet” – vette észre a hvg.hu Czunyiné Bertalan Judit, a Fidesz Védvonal nevű szervezetének vezetője Facebook-posztját.

Az ellenzéki politikus, akinek az a feladata, hogy a pártja által „tiszás önkénynek” nevezett rendszerváltás „fideszes kárvallottjainak” nyújtsanak jogi, kommunikációs segítséget, közölte, hogy fellebbeznek, ahogyan kell, és abban is bízik, hogy, csak valami technológiai hibáról van szó, de felteszi a kérdést: Mégis, mi van itt? 2026-ban füstjelekkel, morzejelekkel, galambpostával vagy levelezőlapon kellene kommunikálnunk? – A Fidesz Védvonal személyesen és a korábban megadott telefonszámon (még) elérhető – tette hozzá Czunyiné.

A hvg.hu arról is ír, hogy a gmailes e-mail-cím letiltásának lehetséges okai között a Google súgója megemlíti a tömeges regisztrációt egy IP-címről vagy eszközről, az automatizált szoftverek (botok) használatát, ugyanazon azonosító adatok többszöri használatát, VPN, proxy vagy gyanús hálózat használatát, fiókfarmok működtetését és a spammelést. A portál szerint a legvalószínűbb, hogy az egykori digitális tartalomfejlesztésért felelős kormánybiztos egyszerű felhasználói profilt hozott létre, amelyet a stábjából többen, több helyen és eszközről és egy időben használnak. Mostanra egyébként a Védvonal weboldala is elérhetetlené vált.