Most Baka Andrást, a Legfelsőbb Bíróság korábbi elnökét fogadta Magyar Péter és Ruff Bálint

Baka András;megbeszélés;államfőválasztás;Magyar Péter;Ruff Bálint;

2026-08-05 11:42:00 CEST

Az idő az energiaválság és a hőhullám mellett is szorít, augusztus 20-ig az Országgyűlésnek meg kell választania az új köztársasági elnököt. Úgy tűnik, folytatódik a jelöltkeresés.

Köszönöm a beszélgetést Baka Andrásnak, a Legfelsőbb Bíróság korábbi elnökének! Baka András jogtudós, főiskolai tanár, az állam- és jogtudományok kandidátusa, az Államigazgatási Főiskola egykori főigazgatója és két cikluson át az Emberi Jogok Európai Bíróságának bírája – posztolta Facebook-oldalán Magyar Péter. A kormányfő egy közös fotóval is megerősítette, hogy két hasonló, Ruff Bálinttal közösen megtartott korábbi – a Vidéki prókátorként ismertté vált Fülöp Botond ügyvéddel, illetve Romsics Ignác Széchenyi-díjas történésszel folytatott – találkozót követően ismét neves közéleti személyiséggel ültek le tárgyalni.

Emlékezetes, hogy Baka Andrást az Alaptörvény 2011-es elfogadásakor, az uniós joggal ellentétesen távolították el a Legfelsőbb Bíróság éléről. Ezt követően a Kúria tanácsvezető bírájaként dolgozott. Baka András az európai jog és az alkotmányozási folyamatok egyik legelismertebb hazai szakértője, nemzetközi szinten jegyzett jogtudós. Volt miről beszélgetni – jegyezte meg Magyar Péter.

A miniszterelnök, ahogy az említett, korábbi találkozókat követően, úgy most sem említette egy szóval sem, hogy Sulyok Tamás mandátumának július 19-én éjfélkor – az Alaptörvény 17. módosításával – megszűnt mandátumának ügyéről lett volna szó.

Ugyanakkor tény, hogy a megüresedett államfői posztra az energiaválság és a hőhullám ellenére is, a pozíció megüresedésétől számított 30 napon belül jelöltet kell találni. Magyar Péter már az első nap után elismerte, hogy hibázott, amikor javaslatokat kért mindenkitől, majd elhamarkodottan Polgár Judit világhírű sakkozót megnevezte jelöltként, aki ezt végül nem fogadta el.