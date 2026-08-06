Amnesty International: Magyar Péter sem szólhat bele a közmédia személyi döntéseibe

Amnesty International;média;sajtószabadság;közmédia;Magyar Péter;

2026-08-06 11:32:00 CEST

A szervezet a korábbi propagandagépezet résztvevőinek kinevezését is bírálta, de úgy véli, a miniszterelnök Facebook-kommentjei szintén sértik a közmédia függetlenségének látszatát.

A közmédia átalakítása során sem elfogadható, hogy a miniszterelnök közösségi médiás hozzászólásokkal próbálja befolyásolni a személyi döntéseket - mondta a Klubrádió Reggeli gyors című műsorában az Amnesty International emberi jogi szakértője és programvezetője.

Demeter Áron kifejtette, a rendszerváltásnak módszerváltást is kell jelentenie.

A jogvédő ugyanakkor azt sem tartja helyesnek, hogy vezetői vagy szerkesztői posztot kapjanak olyanok, akik korábban aktívan részt vettek a propaganda működtetésében.

„Az sincs rendben, szerintünk, hogy a miniszterelnök, Facebookon, kommentekben ad HR-tanácsokat, vagy HR-utasításokat az elvileg független közmédia vezetőinek”

- fogalmazott.

Demeter Áron szerint érthető lehet az a cél, hogy a korábbi rendszer kiszolgálóit háttérbe szorítsák, de a politikai vezetőknek nem szabad informális módon beavatkozniuk a közmédia működésébe, mert ez aláássa a közintézmények függetlenségébe vetett bizalmat. A közpénzből fenntartott médiának minden állampolgár számára sokoldalú tájékoztatást kell biztosítania, függetlenül attól, hogy melyik kormány van hatalmon.

Az interjú előzménye egy közel 500 oldalas dokumentum, amelyet a Magyar Távirati Iroda (MTI) néhány munkatársa küldött el a közmédia új vezetőinek. Az Amnesty International Magyarország közlése szerint az anyag üzenetváltásokkal és e-mailekkel mutatja be, miként működött a központilag vezérelt hírhamisítás és politikai hazudozás.

A dokumentumban egy 2019-es körlevél másolata is szerepel, amelyben a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) egyik egykori szerkesztője arról tájékoztatta munkatársait, hogy az Amnesty International és a Human Rights Watch nyilatkozatait, állásfoglalásait és kutatásait nem lehet szemlézni, és nem lehet róluk beszélni. Demeter Áron ezt az Amnesty munkáját érintő politikai cenzúra kézzelfogható bizonyítékának nevezte.

A programvezető azt mondta, az Európai Unióban biztosan nem volt példa arra, hogy egy jogvédő szervezet anyagait kitiltsák az állami médiából. Értékelése szerint az eset túlmutat az Amnesty helyzetén, és azt jelzi, hogy a közmédia működését hosszú éveken át politikai szereplők irányították, akár e-maileken és SMS-eken keresztül is.