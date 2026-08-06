Enyedi Ildikó filmje a FIPRESCI-nagydíj jelöltjei között

film;Enyedi Ildikó;Fipresci-díj;Csendes barát;

2026-08-06 13:45:00 CEST

A Nemzetközi Filmkritikusok Szövetsége (FIPRESCI) az év legjobb filmjének járó Nagydíj öt jelöltje közé választotta Enyedi Ildikó Csendes barát című alkotását.

Az Arany Medve-díjas és Oscar-jelölt Testről és lélekről rendezője, Enyedi Ildikó legújabb alkotása, a Csendes barát bekerült az év legjobb filmjének járó FIPRESCI Nagydíj öt jelöltje közé. Ezzel a magyar–német–francia koprodukció olyan alkotásokkal verseng az elismerésért, mint a hatszoros Oscar-díjas, amerikai Egyik csata a másik után, az Oscar-jelölt tuniszi The Voice of Hind Rajab, az Arany Pálma-díjas, román–francia–norvég–dán–finn–svéd Fjord és az egyszeres Oscar-díjas és további hét kategóriában jelölt, angol Hamnet.

A Nemzetközi Filmkritikusok Szövetsége (FIPRESCI) számos fesztiválon díjazza a versenyszekció filmjeit, ennek köszönhetően nyert a Csendes barát FIPRESCI-díjat a Velencei Nemzetközi Filmfesztivál keretében 2025 szeptemberében. A Szövetség azonban minden évben egy Nagydíjat is átad: ez a legrangosabb elismerésük, hiszen azt nem egy-egy esemény, hanem az év filmterméséből választják ki.

A díjátadóra a 74. San Sebastiáni Nemzetközi Filmfesztivál megnyitóünnepsége keretében kerül sor, a díjra a FIPRESCI tagjai a világ minden tájáról – több mint 80 országból – szavaznak.

A Csendes barát világpremierje a Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon volt 2025 szeptemberében, ahonnan hat díjat hozott haza, köztük a nemzetközi filmkritikusok FIPRESCI-díját. Azóta többek között elnyerte a 16. La Roche-sur-Yon Nemzetközi Filmfesztivál nagydíját, a 70. Valladolid Nemzetközi Filmfesztivál Silver Spike – Ezüst Tüske – díját, a 61. Chicagói Nemzetközi Filmfesztiválon és a franciaországi Les Arcs Filmfesztiválon pedig – ahol Enyedi Ildikónak ítélték a Femme de Cinéma Sisley-Les Arcs díjat – Pálos Gergely kapta a legjobb operatőrnek járó elismerést.

A 63. Magyar Filmkritikusok Díjátadón a filmnek ítélték a B. Nagy László-díjat, a legjobb operatőrnek járó díjat pedig Pálos Gergely vihette haza. 2025 decemberében a 46. Kairói Nemzetközi Filmfesztiválon FIPRESCI életműdíjjal méltatták Enyedi Ildikó munkásságát, míg 2026 januárjában a 37. Trieszti Filmfesztiválon Eastern Star Awarddal (Keleti Csillag-díj) jutalmazták, a belgiumi 18. Oostende Film Festival LOOK! szekciójában a legjobb film díját kapta.

A Csendes barát a 45. Magyar Filmszemlén is tarolt: a legjobb film, legjobb operatőr, legjobb vágás és legjobb producer elismerését kapta meg. A Csendes barát továbbra is látható a magyar mozik műsorán, forgalmazója a Mozinet. Eddig a hazai mozikban több mint 51 ezer néző látta. A film már megtekinthető a Cinegón is.