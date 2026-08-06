A parlamenti választás óta először nyert közbeszerzést a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó V-Híd Kft.

GYSEV;közbeszerzés;Mészáros Lőrinc;V-Híd Építő Zrt.;Tisza Párt;Magyar-kormány;

2026-08-06 16:06:00 CEST

Egyajánlatos tenderen, verseny nélkül.

Egyajánlatos tenderen, verseny nélkül nyert a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó V-Híd Vagyonkezelő Kft. a Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt. (GYSEV) sínhegesztési feladatokra kiírt tenderén. A cégnek ez az első állami megbízása, amióta a Tisza Párt kormányra került - írja az Átlátszó.

A közbeszerzési eljárást a GYSEV/MÁV Szolgáltató Központ Zrt. április elején írta ki sínhegesztési feladatokra. A tender első része aluminotermikus sínhegesztésről szól a GYSEV vonalhálózatán nettó 175 000 000 forint keretösszeg erejéig, a második rész pedig sínek, kitérők felrakó-javító ívhegesztése nettó 125 000 000 forint keretösszegig.

A feltételek között azt várták el, hogy az ajánlattevőknek rendelkezniük kell legalább 100 darab aluminotermikus sínhegesztést tartalmazó referenciával az elmúlt hat évből, legalább 40 csoportkitérő felrakó hegesztését és legalább 18 darab ragasztott-szigetelt illesztés készítését tartalmazó referenciával, továbbá érvényes MSZ EN ISO 9001:2015 és MSZ EN ISO 3834-2:2021 tanúsítvánnyal is. E felhívásra csupán egy cég, a Mészáros Lőrinc-féle V-Híd Vagyonkezelő Kft. jelentkezett, amely ennek megfelelően meg is nyerte a 300 millió forint összértékű megbízást.

Az Átlátszó megjegyzi, a V-Híd Vagyonkezelő Kft.-ből Mészáros Lőrinc idén márciusban kiszállt, de ettől még a cég az ő érdekeltségében maradt, ugyanis mára annak egyedüli tulajdonosa a V-Híd Építő Zrt., ami szintén a felcsúti oligarcháé.

A V-Híd Vagyonkezelő Kft.-nek ez az első nyertes közbeszerzése a Magyar-kormány megválasztása óta, előtte februárban kapott közpénzes megbízást a MÁV-tól.