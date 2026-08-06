Az UEFA nem kér Gianni Infantinóból, fenntartja a FIFA-bojkottot

FIFA;UEFA;bojkott;Gianni Infantino;

2026-08-06 19:58:00 CEST

Az európai labdarúgó-szövetség szerint nincs garancia arra, hogy a továbbiakban nem történik meg a közelmúlt botrányához hasonló esemény, így az Infantinónak megszavazott bizalom nem jelent semmit.

Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség elnöke „teljes támogatást” kapott a FIFA elnökségétől, miután bocsánatot kért korábbi hibájáért - írtuk meg néhány órája, aztán az UEFA jelezte, fenntartja a FIFA által szervezett bajnokságok bojkottálásával kapcsolatos fenyegetését, mivel az európai labdarúgó ernyőszervezet elvesztette a bizalmát az Infantino-féle vezetéssel szemben.

A Guardian cikke szerint az UEFA jelezte, semmin nem változtat, hogy a FIFA-vezetés támogatásáról biztosította Infantinót, mivel semmilyen garancia nincs rá, hogy az elmúlt napokban tapasztalt válság nem ismétlődik meg. „Az UEFA szövetségei világosan fogalmaztak a FIFA-versenyeken való részvételtől való távolmaradás eshetőségével kapcsolatban. (...) Először is, vissza kell vonni a nagyobb versenyek eladására vonatkozó javaslatokat, másodszor pedig biztosítékokat kell adni arra, hogy soha többé nem fogják ilyen módon eltorzítani a játékot” - olvasható a szervezet közleményében.

Úgy folytatták: „Ezek a feltételek nem teljesültek. Ráadásul az UEFA szombati közleményében egyértelműen kijelentette, hogy elvesztette a bizalmát Gianni Infantino elnökségében. Ez az álláspont továbbra is fennáll. A tegnapi bejelentés, miszerint a FIFA elnökének alkalmazottai közül néhányan (és akiknek karrierje az ő kegyeitől függ) egyetértenek vele, mit sem változtat.”

A bojkottal való fenyegetésről szólva elsőre azt hihetnénk, hogy van még idő rendezni a konfliktust, hiszen az amerikai-mexikói-kanadai labdarúgó világbajnokság épp hogy csak véget ért, csakhogy a távolmaradás kilátásba helyezése valamennyi FIFA-rendezvényre, így nem csupán a felnőtt férfi bajnokságra szól. Szeptember 5-én pedig kezdetét veszi az U20-as női világbajnokság Lengyelországban, vagyis ha addig nem állapodnak meg, a bojkott csakhamar éreztetni is fogja a hatását. Az UEFA pedig abban bízik, hogy a megosztottság révén nyomást gyakorolhat a világszervezetre.

Mint ismert, Gianni Infantino múlt kedden jelentette be, hogy a jövőbeli világbajnokságokat – a férfi- és a női válogatott világbajnokságát, illetve a klubok megméretését – egy 20 milliárd dollár alaptőkéjű cég bevonásával rendezné meg, amelyben a nemzetközi szövetség lenne a többségi (70-80 százalékos) tulajdonos, a 211 tagszövetség pedig részesedéshez jutna: 2027 elején egyenként 20 millió dolláros rendkívüli juttatást kaptak volna, a 2027–30 közötti időszakra pedig a támogatásuk 8 millióról 20 millió dollárra nőtt volna. Szakemberek egybehangzó véleménye az volt, hogy az esetleges FIFA-megállapodás nyomásgyakorlást jelent, hogy a világbajnokság mezőnyét tovább bővítsék, vagy a jelenleginél gyakrabban rendezzenek megméretést. A 2026-os férfi-világbajnokságon a korábbi 32 helyett már 48 válogatott vett részt, jelenleg pedig a FIFA dolgozik azon, hogy a létszám 64-re emelkedhessen. A FIFA vezetője ugyan pénteken visszavonta a tervét, úgy tűnik azonban, hogy az általa elindított lavina nem állt meg itt.