Medián: A fideszesek harmada szívesen szavazna egy új, polgári pártra

Fidesz;Medián;választási törvény;pártszakadás;polgári Magyarország;arányosság;Tisza Párt;

2026-08-05 08:20:00 CEST

Ehhez a volt kormánypárt szakadására lenne szükség, és nem egy új választásra.

Amennyiben a Fidesz valaha domináns polgári irányvonalat képviselő politikusai új pártot alapítanának, azonnal bejutnának a parlamentbe – írja a hvg.hu a Medián friss felmérése alapján. A közvélemény-kutató szerint ugyanis egy ilyen politikai erőre a teljes népesség 5 százaléka szinte biztosan rájuk adná a voksát, vagyis akkor is megugranák a küszöböt, ha minden magyar választópolgár elmenne szavazni. – Ha ezt a támogatottságot már most áprilisban élvezte volna a Fideszből kivált jobbközép párt, akkor a Mi Hazánkat előzve a harmadik legnagyobb frakciót alakíthatta volna az Országgyűlésben. Toroczkai László pártját április 12-én a szavazásra jogosult magyarok 4,76 százaléka, vagyis a választási jogukkal élők 5,63 százaléka támogatta – írták.

A lakosság további 5 százaléka tartja valószínűnek, hogy követné a mérsékelt fideszesek hívását. A magukat még mindig Fidesz-támogatóknak vallók 18 százaléka válna hűtlenné a pártjához, és további 15 százalékuk elképzelhetőnek tartja a váltást. Mindössze a jelenlegi fideszesek harmada ragaszkodik Orbán Viktor irányvonalához. A hvg.hu szerint azonban a pártszakadásnak egyelőre a választási törvény lehet az akadálya. Ugyanis a 2026-os, földindulás jellegű választási eredmény egyik oka, hogy a pártok és a választók is kitanulták az Orbán Viktor által kreált szabályokat. és aki most válik ki a Fideszből, az feladja a 2030-as választáson a hatalmi opciót.

A lap elemzése szerint amennyiben a kormányzó Tisza párt beváltja ígéretét, és a mostaninál lényegesen arányosabb választási rendszert alakít ki, úgy jutalmul ellenfeleinek vergődéseit szemlélheti majd. A teljes népesség körében 57 százalékon álló Tisza szimpatizánsainak többsége kizártnak tartja, hogy elforduljon a pártjától – mindössze 1-1 százalékuk váltana biztosan, ha mérsékelt jobboldali vagy egy új baloldali ajánlattal találkozna.

Egy esetleges pártszakadást követően előálló helyzet komoly kihívást jelentene a Fidesz számára: a jelenlegi támogatóinak pontosan harmada állítja, hogy adott esetben az új formációra szavazna. Ehhez képest jóval kisebb „tartaléksereget” képez a párt nélküli, részben elbizonytalanodott, jórészt épp a Fideszből kiábrándult szavazók csoportja, de az új kihívó ebből a rétegből is kapna némi támogatást. Valamivel kisebb elkötelezettségű, de közel hasonló számosságú szavazópolgárnak jelentene vonzó alternatívát egy új baloldali párt színre lépése, mint a jobboldali-konzervatívé. Ilyen szavazók minden irányból érkezhetnének, de figyelemre méltó, hogy – noha a Fidesz-tábor nagy többsége számára ez elképzelhetetlen – a mostani fideszesek közül minden tizedik kifejezetten szívesen szavazna baloldali értékeket képviselő pártra – írja a hvg.hu a Medián adataira támaszkodva.