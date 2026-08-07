Betlehem Dávid aranyérmet nyert pénteken a nyílt vízi úszók 3 kilométeres kieséses versenyszámában

Párizs;Európa-bajnokság;nyílt vízi úszás;Betlehem Dávid;

2026-08-07 13:19:00 CEST

Öt ezüst után ez az első magyar aranyérem Párizsban.

A szakág viszonylag új számában a férfiaknál 37-en indultak, az úszókat két csoportba sorolták az első 1500 méterre, innen a legjobb 10-10 kvalifikálta magát az 1000 méteres távra. Rasovszky az első, Betlehem a második futamba kapott besorolást, s az első feladatot mindketten könnyedén teljesítették, egyaránt másodikként csaptak célba.

Az első elődöntőben a német Johannes Liebmann meglépett mindenkitől, mögötte nagy volt a tülekedés, a „darálóban” Rasovszky is ott volt, és hatalmasat kellett küzdenie az első ötbe kerülésért, végül azonban célfotóval éppen ötödik lett. A másik futamban Betlehem kissé beragadt a rajtnál, ezzel már az elején nehéz helyzetbe került, és brutális hajrára volt szüksége a végén, kiváló helyezkedésének köszönhetően azonban harmadikként érintette a panelt.

Az 500 méteres fináléban a magyarok és a németek, négyen egymás mellett törtek az élre, a fordulóból pedig a két magyar jött ki jobban, és az első-második helyen indultak neki az egyenesnek. Betlehem ezúttal is nagyon „kiszélesítette” az útvonalat, a többiektől teljesen külön, szinte a Szajna közepén úszott, de a végén bebizonyosodott, hogy tökéletesen döntött, ugyanis több mint egy testhossz előnnyel érkezett az utolsó méterekre, és hatalmas fölénnyel diadalmaskodott.

„Bementem a Szajna bal oldalára, amennyire csak tudtam, és bíztam abban, hogy gyorsabb vagyok a többieknél. Láttam tegnap óta, hogy ez jönni fog, és bennem van. Láttam magamat a dobogó tetején. Minden összejött, amit szerettem volna. Nagyon hálás vagyok, hogy kaptam egy isteni tehetséget, és kapok mindennap erőt, hogy dolgozzak az álmaimért”

– értékelt az M4 Sportnak Betlehem Dávid. A 22 éves magyar sportoló korábban a 10 és az 5 kilométeres versenyben második volt, most viszont megszerezte a magyar küldöttség első aranyát a francia fővárosban. Öt ezüst után ez az első magyar aranyérem Párizsban.

„Az istenért sem akar sikerülni. Valamikor bármi összejön és csatázol az érmekért, van az a szakasz az életedben, amikor nem sikerül. Mindent megpróbáltam, beletettem mindent” – összegzett Rasovszky Kristóf, aki célfotóval ötödik lett.

A harmadik egyéni számban Kovács-Seres Hunor gyomorproblémák miatt nem állt rajthoz.