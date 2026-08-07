Magyar Péter megtanulta a leckét, nem árulta el, kik közül választ államfőjelöltet szombaton a parlamenti Tisza-frakció

Parlament;Magyarország;köztársasági elnök;államfőválasztás;Tisza Párt;

2026-08-07 15:27:00 CEST

A miniszterelnök szerint a nevekben nincs meglepetés, aki figyelte az utóbbi napokat, nagyjából tudja, mi a helyzet.

Magyar Péter közölte, hogy egy elég hosszú egyeztetésen vannak túl, amelynek során rengeteg jelölés érkezett. Körülbelül tíz olyan név volt, amely érdemben felmerülhetett erre a fontos pozícióra – jelentette ki Magyar Péter pénteken a kormányzati sajtótájékoztatón az ATV kérdésére, hogy kik közül választ államfőjelöltet szombaton a Tisza párt parlamenti frakciója.

A miniszterelnök először azt kérte, hogy egy kormányülésről szóló tájékoztatón legalább egy-két kérdés a kormányülésen elhangzott fontos bejelentésekről is szóljon. Jelezte, érti, hogy vannak hírek, amelyeket bizonyos sajtóorgánumok pörgetni szeretnének, bár szerinte ezek senkit nem érdekelnek, ugyanakkor a kérdést természetesen megválaszolja, mert biztos benne, hogy még többször meg fogja kapni.

Magyar Péter közölte, hogy egy elég hosszú egyeztetésen vannak túl, amelynek során rengeteg jelölés. Felidézte, hogy a csaknem egy hónappal korábbi felhívásuk nem társadalmi egyeztetésre vonatkozott, hanem neveket és jelölteket kértek a magyar emberektől. A képviselők, a frakció, a miniszterelnökség, a kormány, a Tisza Párt és annak elnöksége is rengeteg jelölést kapott, sok név érkezett önéletrajzokkal és ajánlásokkal. Bár sok ajánlás érkezett, ezek jelentősen koncentrálódtak, körülbelül tíz olyan személy neve volt, amely érdemben felmerülhetett erre a fontos pozícióra. Ezeket a nevekről tárgyalt a Tisza elnöksége, ő maga is egyeztetett többekkel, több embert meghallgattak, majd

a Tisza elnöksége péntek reggel azt a döntést hozta, hogy szombaton három nevet ajánl a Tisza frakciójának megfontolásra.

A frakció különböző érvek és ellenérvek alapján dönti majd el, ki lesz az az ember, akit jövő kedden a Országgyűlés megválaszt a Magyarország köztársaság elnökének.

A miniszterelnök szerint a nevekben nincs meglepetés, aki figyelte az utóbbi napokat, nagyjából tudja, mi a helyzet. Ismét megköszönte a rengeteg jelölést, ugyanakkor jelezte, hogy voltak olyan nevek, amelyeket a korábban meghatározott kritériumok alapján kizártak. Példaként Forsthoffer Ágnest említette, aki nem azért nem merült fel, mert ne lenne alkalmas vagy ne lenne fantasztikus köztársasági elnök, hanem azért, mert a jelenlegi helyzetben olyan emberre van szükség, aki sem korábban, sem az utóbbi évtizedekben nem töltött be pártpolitikai tisztséget.

Magyar Péter szerint olyan köztársasági elnökre van szükség, aki eséllyel indul arra, hogy begyógyítsa a sebeket, megteremtse és jelképezze a nemzet egységét, valamint olyan tudással és elismertséggel rendelkezik, hogy az emberek elhiszik róla: kiáll a magyar jogállamért és a magyar szuverenitásért, és a magyar alkotmányosság őre lesz. Úgy vélte, a három név bármelyikét jó szívvel lehet ajánlani a Tisza frakciójának, és bármelyikük mellett teszik is le közösen a voksukat, Magyarország jól jár, mert szerinte mindhárman százszor jobb köztársasági elnökök lennének, mint az utóbbi 15–16 évben bárki.

Mint ismert, Magyar Péter nemrég Ruff Báint Miniszterelnökséget vezető miniszterrel az oldalán fogadta Baka Andrást, a Legfelsőbb Bíróság, a későbbi Kúria volt elnökét, előtte pedig Romsics Ignác történészt is. Korábban a miniszterelnöknek volt már egy kísérlete államfőjelölésre, Polgár Judit felkérését azonban elsiette egy kicsit, a a világhírű sakkozó nemet mondott a lehetőségre.