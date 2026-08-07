A Miniszterelnökség is felmondta a Balásy-féle Lounge Eventtel kötött keretszerződést

Miniszterelnökség;Balásy Gyula;Lounge Group;

2026-08-07 18:41:00 CEST

A tárca szerint a cégek pénzügyi helyzete miatt jelentős kockázat merült fel a szerződések teljesíthetőségével kapcsolatban.

Megszüntette a Lounge Event Kft.-vel fennálló keretszerződését a Miniszterelnökség.

A pénteki kormányzati közlés szerint a döntés oka, hogy a vállalkozás ellen július 8-án végrehajtási eljárás indult, a társaság azonban ennek részleteiről sem a vonatkozó jogszabály, sem a szerződés alapján fennálló együttműködési kötelezettsége ellenére nem tájékoztatta a Miniszterelnökséget. A tárca ezért arra jutott, hogy a szerződés nem tartható fenn.

A Balásy Gyula érdekeltségébe tartozó Lounge-csoport az elmúlt években meghatározó szereplője volt az állami kommunikációs és rendezvényszervezési megbízások piacának. A cégcsoport vállalkozásai többek között a Nemzeti Kommunikációs Hivatal (NKOH) központosított beszerzési rendszerében nyertek el állami megbízásokat, az NKOH pedig 2025-ben nettó 75 milliárd forintos kommunikációs keretmegállapodást kötött hozzájuk tartozó cégekkel.

Balásy Gyula május elején közölte, hogy felajánlja cégcsoportját az államnak. Ezt követően büntetőeljárásról, a Lounge-cégek bankszámláinak zárolásáról és fizetési nehézségekről jelentek meg információk. A kormány ezután kezdte felülvizsgálni a vállalatcsoporthoz kapcsolódó állami szerződéseket.

A folyamat részeként a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség júniusban már megszüntette a Lounge Event, a New Land Media és a Lounge Design vállalkozási keretszerződéseit. A kormányzati közlés szerint a cégek pénzügyi helyzete miatt jelentős kockázat merült fel a szerződések teljesíthetőségével kapcsolatban.

A Miniszterelnökség mostani lépése ugyanehhez a felülvizsgálathoz kapcsolódik. A kormány azt közölte, hogy a korábbi időszakból fennmaradt állami szerződéseket továbbra is áttekinti, és a közpénzek jogszabályszerű, hatékony felhasználása, valamint a nemzeti vagyon védelme érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket.