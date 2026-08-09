Irán újabb, gyakorlatilag teljesíthetetlen feltételeket szabott az Egyesült Államoknak a Hormuzi-szoros megnyitásáért

Irán;Egyesült Államok;feltételek;Hormuzi-szoros;háború Iránban;

2026-08-09 08:49:00 CEST

A Trump-adminisztrációnak teljes körű jóvátételt kellene fizetnie a háborús károkért, vissza kellene vonnia fegyveres erőit a térségből.

Irán újabb, gyakorlatilag teljesíthetetlen feltételeket szabott az Egyesült Államoknak a Hormuzi-szoros megnyitásához - közölte vasárnapra virradóra a Press TV iráni állami televízió az Iszlám Köztársaság nemzetbiztonsági tanácsának közleményét idézve.

Ezek között szerepel a többi között az, hogy Washington nem fenyegetheti többé Teheránt, véget kell vetnie a háborúnak Irán és szövetségesei ellen a régióban. További feltétel, hogy az Egyesült Államoknak fel kell adnia az iráni kikötők blokádját és vissza kell vonnia fegyveres erőit a térségből. Ezen felül a Trump-adminisztrációnak teljes körű jóvátételt kell fizetnie a háborús károkért, fel kell oldania a szankciókat és a befagyasztott iráni vagyon zárlatát, mégpedig feltételek nélkül.

Az iráni nemzetbiztonsági tanács az ország legfőbb döntéshozatali testülete, amelyet Maszúd Pezeskján elnök vezet és Modzstaba Hamanei legfőbb vallási és politikai vezető felügyelete alatt áll. A tanács közölte, hogy nem fognak elállni ezektől a követelésektől. Az Egyesült Államoknak valóban változtatnia kell magatartásán.

A Trump-adminisztráció egyelőre nem reagált.

Irán már korábban is feltételeket szabott egy megállapodáshoz az Egyesült Államokkal, amiben az ország atomprogramja is szerepelt volna. Most viszont a feltételek mindössze egy, a Hormuzi-szoros újranyitását célzó megállapodásra vonatkoznak.

Az utóbbi időben Irán és az Egyesült Államok is azt közölte, hogy a közeljövőben megállapodás születhet a szabad hajóforgalom újraindításáról a Hormuzi-szorosban.

Irán állítása szerint közvetlenül tárgyal a Perzsa-öböl másik oldalán fekvő Ománnal arról, hogyan kell szabályozni a hajók áthaladását a blokád alatt álló szorosban. Mindkét állam jelezte, hogy a megállapodás már közel van.

Pezeskján szombati sajtótájékoztatóján arról is beszámolt, hogy a harci cselekmények február végi kezdete óta jelentősen megnőttek az élelmiszerek és mindennapi szükségleti cikkek árai Iránban. Az elnök az Egyesült Államokat tette felelőssé az import terén jelentkező nehézségekért.