Már az esküszöveg visszamondásával is gondban voltak az új fideszes parlamenti képviselők

Fidesz;Országgyűlés;képviselők;eskütétel;személycserék;baki;Magyar Péter;

2026-08-10 18:29:00 CEST

Palóc André és Hortay Olivér kapta a képviselői mandátumot a volt kormánypártban az Országgyűlésből távozott Szijjártó Péter és Budai Gyula helyett.

A Szijjártó Péter (Fidesz) és Budai Gyula (Fidesz) képviselők lemondása miatt megüresedett országgyűlési képviselői helyekre a Fidesz és a KDNP közös országos listájáról Hortay Olivért és Palóc Andrét jelölte. A parlament hétfői ülésén Sasi-Nagy Edit, a mentelmi bizottság tiszás elnöke arról tájékoztatta a plénumot, hogy a testület megvizsgálta a szükséges iratokat, és egyhangúlag azt javasolja, hogy az Országgyűlés igazolja az új képviselők mandátumát.

A képviselők 184 igen szavazattal – nem szavazat és tartózkodás nélkül – igazolták Hortay Olivér, ezt követően pedig 177 igen szavazattal – nem szavazat nélkül, 4 tartózkodás mellett – Palóc André mandátumát is. Ezután következett az új képviselők eskütétele, amihez az ülésterem középre kellett bevonulnia a két ellenzéki politikusnak, és az eskü szövegét felolvasót követve, saját névvel ugyanazt elmondania. Eleinte egy kisebb nyelvbotlást leszámítva simán ment a láthatóan lámpalázas fideszeseknek a szöveg, ám valamiért elakadtak az „országgyűlési képviselői tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorolom” szövegrésznél. Így a javára szó gyakorlatilag mindkettejüknél kimaradt, majd egyikük jól hallhatóan bocsánatot is kért.

„Ma két új fideszes képviselő próbált esküt tenni az Országgyűlésben, de nem sikerült visszamondani az előre olvasott pár mondatos eskü szövegét. Soha nem látott kínos jelenettel kezdte meg a »munkáját« a két propagandista” – jegyezte meg később a Facebook-oldalán Magyar Péter.

A két új képviselő közül, mint azt lapunk is megírta, Palóc André, a Nagy Márton vezette Nemzetgazdasági Minisztérium korábbi szóvivője volt, míg Hortay Olivér, a Fidesz-közeli Századvég energetikai és klímapolitikai szakértőjeként tevékenykedett. Utóbbi neve a Megafonból is ismert lehet. 2026 tavaszára az egyik legaktívabb fideszes influenszer lett, s még a megafonosok közül is kiemelkedett azzal, hogy naponta átlagosan 31 posztot tett közzé a Facebookon. Tavasszal képviselőjelöltként felkerült a Fidesz listájára.