Megkezdődött a Sziget Fesztivál, inni bármit is inkább csak este 6 óra előtt éri meg

árak;Sziget Fesztivál;üdítők;ételek;szeszes italok;

2026-08-09 22:56:00 CEST

A mínusz egyedik nappal vasárnap elstartolt a Gerendai Károly által végül megmentett nagy nyári zenés eseménysorozat a szokásos helyszínen, az Óbudai-, ismertebb nevén a Hajógyári-szigeten.

A mínusz egyedik napon tartott a Bródy-nappal vasárnap elstartolt az idei Sziget – írja a 24.hu. A portál saját tapasztalatok alapján összegyűjtötte, hogy mi mennyibe kerül a szórakozni vágyóknak. – Pizzát kaphatunk ugyanannyiért, mint tavaly, a 3500 forintos olcsó menüt is megtaláljuk, a legfontosabb változás viszont az italokat érinti: nem mindegy, mikor akarunk alkoholt vagy üdítőt venni: más áron mérik az italokat 18 óra előtt és után, így estére megdrágul a fogyasztás – teszik hozzá.

A pultok jelentős részénél egységes árakat találunk, amelyek idén így alakulnak: a csapolt sör (Dreher) korsója 18 óra előtt 1590 forint, utána 1850, a dobozos változata 1790, illetve 1990 forint, a dobozos Peroni 1990, illetve 2290 forint, a csapolt meggyes sört (Dreher) 1690-ért, illetve 2090 forintért adják, a kézműves változat fél litere 1990, illetve 2590 forintért.

A napközbeni hőségben ugyan az orvosok nem javasolják, hogy bárki is alkohollal pótolja a folyadékveszteséget, de az összeállítás szerint vastag pénztárcával szinte minden kapható. – A bor decije 790, illetve 890 forint (Hilltop); 2 deci pezsgő (Hungaria) 2990, illetve 3990 forint; 2 deci prosecco (Mionetto) 3990, illetve 4990 forint. A négy centes röviditalok ára hat óra előtt jellemzően 2290 és 2590, hat után 2590 és 3490 forint közt van, míg a koktéloké és long drinkeké 2890-4990, illetve 3490-6490 forint. A félliteres üdítők ára egységesen 1190, illetve 1590 forint, az energiaital (Red Bull) 1490, illetve 1890 forint, az ásványvíz 890, illetve 1190 forint. A kávépontoknál nincsen kétféle árazás, ott egységesen 1350 a presszó (a tavalyi 1300 forinthoz képest), a kapucsínó 2100 forint, a smoothie-k ugyancsak egyféle árban, 4000 forintért kaphatók – írják.

A mustra szerint az ételek esetében a fogyasztást nem kötik időhöz, mint az italoknál, így ebben az esetben nem kell nézni az órát. Így pizzaszeletet 2690-2890 forintért vehetünk, míg a hamburger 3790-6500 forint, a lángosok 2500-4000 forint közt vannak, a gyros és a falafel pitában 4900, tálban 6500 forint, az egyre népszerűbb poké bowl 6300 forint, a nachos tál 3500-5990 forint, a hot dog 2800 forint, az óriáspalacsinta 3500-4500 forint közt mozog. Édességnek van vattacukor 1900 forintért. – Aki koncert után pizza helyett inkább polipcsápot enne tempurált zöldségekkel (7000 forint), esetleg falna egy kis osztrigát pezsgőzselével (10 ezer forint), az itt megteheti – emeli ki a lap a tehetősebbeknek.