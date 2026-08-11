Hidegfront érkezik, de kedden még 38 fokot is mérhetünk

Kedden hidegfront érkezik, ám még hőség várható, a hőmérséklet csak szerdára esik vissza – írja a HungaroMet.
Az előrejelzés szerint a fátyol- és gomolyfelhők mellett általában sok napsütés várható, de kevés helyen – főként a nyugati, déli és északkeleti országrészben – zápor, esetleg zivatar alakulhat ki. Egyre nagyobb területen északnyugatira, északira fordul a szél, és megélénkül, néhol megerősödik, majd késő délutántól az északkeleti tájakon számíthatunk helyenként erős, esetleg viharos közeli lökésekre.
A hőség miatt Bács-Kiskun, Békés és Csongrád-Csanád megyére harmadfokú, vagyis piros figyelmeztetést adtak ki, itt a napi középhőmérséklet 29 fok felett alakulhat.
Négy megyében (Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Heves és Nógrád) elsőfokú, az ország többi részén másodfokú figyelmeztetés van érvényben:
Eközben zivatarokra Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád és Vas megyében figyelmeztetnek:
A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 33 és 38 fok között várható, késő estére általában 25 és 32 fok közé csökken a hőmérséklet.
Múlt héten az országos tisztifőorvos kedd éjfélig másodfokúra mérsékelte az ország egész területére vonatkozó hőségriasztást.Enyhülés jön, szombattól csak másodfokú lesz a hőségriasztás, de még nem lélegezhetünk felPénteken már csak a hajnali melegrekord dőlt megRátelepszik a hőkupola a vendéglátásra is, már csak a panasz árad a Balatonnál