Hidegfront érkezik, de kedden még 38 fokot is mérhetünk

időjárás;előrejelzés;hőség;figyelmeztetés;zivatar;

2026-08-11 06:42:00 CEST

Bács-Kiskun, Békés és Csongrád-Csanád megyére a hőség miatt harmadfokú, vagyis piros figyelmeztetést adtak ki.

Kedden hidegfront érkezik, ám még hőség várható, a hőmérséklet csak szerdára esik vissza – írja a HungaroMet.

Az előrejelzés szerint a fátyol- és gomolyfelhők mellett általában sok napsütés várható, de kevés helyen – főként a nyugati, déli és északkeleti országrészben – zápor, esetleg zivatar alakulhat ki. Egyre nagyobb területen északnyugatira, északira fordul a szél, és megélénkül, néhol megerősödik, majd késő délutántól az északkeleti tájakon számíthatunk helyenként erős, esetleg viharos közeli lökésekre.

A hőség miatt Bács-Kiskun, Békés és Csongrád-Csanád megyére harmadfokú, vagyis piros figyelmeztetést adtak ki, itt a napi középhőmérséklet 29 fok felett alakulhat.

Négy megyében (Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Heves és Nógrád) elsőfokú, az ország többi részén másodfokú figyelmeztetés van érvényben:

Eközben zivatarokra Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád és Vas megyében figyelmeztetnek:

A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 33 és 38 fok között várható, késő estére általában 25 és 32 fok közé csökken a hőmérséklet.

Múlt héten az országos tisztifőorvos kedd éjfélig másodfokúra mérsékelte az ország egész területére vonatkozó hőségriasztást.