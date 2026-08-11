Elhalasztják a Dunamenti Erőmű karbantartását

karbantartás;energiaválság;Dunamenti Erőmű;

2026-08-11 07:39:00 CEST

A biztonságos ellátás érdekében.

A biztonságos ellátás érdekében karbantartást ütemez át a Dunamenti Erőmű – tudatta hétfőn az erőmű.

Az erről szóló, Facebookon közzétett közlemény felidézte, a Dunamenti Erőmű a Gazdasági és Energetikai Minisztériummal közösen értékelte a villamosenergia-rendszer ellátásbiztonsági szempontjait. Az egyeztetések eredményeként a G3 blokk eredetileg augusztus végére tervezett garanciális karbantartását a minisztérium javaslatára átütemezik.

„A munkák későbbi időpontban valósulnak meg annak érdekében, hogy a G3 blokk a nyári csúcsterhelési időszakban továbbra is rendelkezésre álljon, hozzájáruljon Magyarország biztonságos áramellátásához”

– áll a bejegyzésben. Az erőmű leszögezte, a karbantartást a biztonságos üzemeltetés műszaki feltételeinek és a rendelkezésre álló biztonságos üzemóráknak a figyelembevételével ütemezik át.

„A Dunamenti Erőmű továbbra is szorosan együttműködik a rendszerirányítóval, az illetékes hatóságokkal és szakmai partnereivel annak érdekében, hogy a lehető legmagasabb szinten támogassa a hazai fogyasztók zavartalan ellátását” – zárult a közlemény.