Több mint 7,6 milliárdot fizetett ki a Századvégnek a választás előtt az Orbán-kormány

közvélemény-kutatás;Rogán Antal;Századvég; NER;Miniszterelnöki Kabinetiroda;

2026-08-12 07:38:00 CEST

A megrendelések között 200 millió forintos tanulmányok és 300 milliós közvélemény-kutatások is voltak. Vizsgálták egyebek mellett a változó politikai törésvonalakat, a nemzeti büszkeséget és a szülők oktatással kapcsolatos elvárásait.

Több mint 7,6 milliárd forintot fizetett ki 2026 januárja és márciusa között az Orbán-kormány a Századvégnek különböző tanulmányokra és mérésekre - írja a 444 a Miniszterelnökségtől közérdekű adatigényléssel megszerzett dokumentumok alapján.

A lap szerint 2024 és 2026. április 30. között a Miniszterelnöki Kabinetiroda összesen több mint 26 milliárd forintot fizetett a Századvég Közéleti Tudásközpont Alapítványnak és a Századvég Konjunktúrakutató Zrt.-nek.

A tételek között több százmilliós megbízások szerepeltek. Rogán Antal 2026. március 2-án egy, a változó politikai törésvonalakról szóló anyagot kapott, amely 200 millió forintba került. Az ehhez kapcsolódó, 60 ezer fős kutatásért további 300 millió forintot fizettek. A mérések az összefoglaló módszertani leírása alapján 2025 júliusa és 2026 januárja között készültek. A 444 által megkérdezett független közvélemény-kutató szerint egy ezerfős minta már reprezentatív lehet, háromezres mintán pedig az alcsoportokat is részletesebben lehet vizsgálni; a 60 ezres minta indokoltságára a lap a Századvégtől kért magyarázatot.

A megrendelések témái a pártpolitikai kérdéseknél jóval szélesebb kört fedtek le. A Miniszterelnöki Kabinetirodának összesen 11,8 millió forintért készült három darab ezerfős kutatás és egy „normál tanulmány” a „Nemzeti büszkeség és jóllét a labdarúgó Európa-bajnokság idején” témájában. Egy másik munka a nemzeti büszkeséget és szégyenérzetet vizsgálta; az összefoglaló egyebek mellett a nyelvhez, a kultúrához, a történelemhez, valamint a sport- és tudományos teljesítményekhez kapcsolódó büszkeséggel foglalkozott.

Más minisztériumok is rendeltek társadalmi kutatásokat. A Belügyminisztérium számára 2024 elejére a szülők oktatással kapcsolatos elvárásait kutatták: az elemzés 21 millió forintba került, azt pedig mintegy 10 millió forintos kutatás és fókuszcsoportos vizsgálat előzte meg.

A Miniszterelnökség 2024 decemberében két mélyelemzést kapott: az egyik a „Család 2024 – Helyzetkép, társadalmi változások, jövőképek” témában készült, a másik pedig a közelmúlt válságainak különböző társadalmi csoportokra gyakorolt hatásáról szólt.

A stratégiai tanulmányok egy része darabonként 51 millió forintba került, ezekből a 444 több mint 130-at számolt össze a dokumentumokban. Az egyik választás előtti kifizetési körben 23 ilyen tanulmány szerepelt, az érintett három hónapra pedig összesen bruttó 3,6 milliárd forintos elszámolás jutott. A legdrágább tételek közé tartoztak az Európa Projekt munkái: egy nemzetközi felmérés 210 millió, a nemzetközi kutatás elemzése 450 millió forintba került.

A Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda és a Századvég-csoport a szerződést április 30-i hatállyal megszüntette. A Miniszterelnökség a portállal azt közölte, hogy „a kapott ellenszolgáltatás vizsgálata az átvilágítási folyamatok keretében jelenleg is tart”. A lap a Századvéget arról is megkérdezte, hogyan hasznosultak a kutatások és elemzések; a cikk megjelenésekor erre még nem érkezett válasz.