Egygólos előnyét őrizné meg a Ferencváros, a Győr ugyanekkora hátrányát dolgozná le

Ferencváros;futball;Európa-liga;Győri ETO FC;kupaszereplés;Konferencia-liga;

2026-08-13 15:07:00 CEST

A Ferencváros egygólos előnnyel várja a mai, lengyel Górnik Zabrze elleni visszavágót a labdarúgó Európa-liga 3. selejtezőkörében. Az ETO FC eközben hazai pályán próbálja ledolgozni egygólos hátrányát a lett Riga ellen a Konferencia-liga selejtezőjének 3. körében.

Miután a dán Köbenhavn 8-1-es összesítéssel búcsúztatta a Debrecent a labdarúgó Konferencia-liga selejtezőjétől, már csak a bajnok ETO FC és a Magyar Kupa-győztes Ferencváros érdekelt az európai kupaporondon.

Ferencváros–Górnik Zabrze (tv: M4 Sport, 19 óra)

Egygólos előnyből várja az idegenbeli visszavágót a Ferencváros az Európa-ligában, a zöld-fehér alakulat egy hete Corbu Marius találatával győzte le lengyel riválisát.

Hétvégén nem lépett pályára a 36-szoros bajnok az NB I-ben, mert elmaradt a címvédő ETO FC elleni rangadója, helyette felkészülési mérkőzést játszott a Real Madriddal. Bár 2-1-re kikapott, a világ egyik legerősebb klubcsapata ellen is megállta a helyét.

„A Real Madrid ellen mutatott teljesítményünk önbizalmat adhat a lengyelországi visszavágóra, még úgy is, hogy a szombati és a csütörtöki meccsek között óriási a különbség. Az ismétlődő csapathibák viszont további elemzést igényelnek”

– fogalmazott Borbély Balázs, a Ferencváros vezetőedzője a szombati mérkőzés után.

„Kielemeztük az otthoni mérkőzést, tudjuk, hogy mit csináltunk jól, és azt is, hogy miben kell fejlődnünk. Nehéz meccsre számítunk, tisztában vagyunk vele, hogy milyen párharc vár ránk. Szerintem taktikailag nem lesz túl nagy változás az ellenfél játékában az idegenbeli meccshez képest. Hazai pályán játszanak, egygólos hátrányban vannak, ezért számolunk azzal, hogy agresszívak lesznek, intenzíven fognak játszani a szurkolóikkal a hátuk mögött, de úgy gondolom, vagyunk olyan tapasztaltak, hogy ezt tudjuk majd kezelni” – olvashatók a szakember gondolatai a ferencvárosi klubhonlapon.

A bajnoki ezüstérmes és lengyel kupagyőztes Górnik Zabrze a BL-selejtező második fordulójában kezdte meg európai kupaszereplését, de a Fenerbahce 2-1-es összesítéssel kiejtette, és mivel a Groupama Arénában is kikapott, mérlege ebben az idényben egy döntetlen és két vereség. Hazája bajnokságában jobban szerepel, mivel két győzelemmel kezdte az idényt.

A visszavágón egyébként nem lesz telt ház, mert az UEFA fegyelmi bizottsága a törökök elleni hazai mérkőzést követően megbüntette a lengyeleket, és a 68 ezer eurós (24,7 millió forint) pénzbüntetés mellett a teljes déli tribünt bezáratta.

Ha a Ferencváros továbbjut, a török Trabzonsporral játszhat a rájátszásban. Amennyiben viszont alulmarad a Górnikkal szemben, átkerül a Konferencia-ligába, és a Monacóval mérkőzik meg a főtáblás részvételért.

ETO FC–Riga FC (tv: Duna World, 20.30)

A Ferencváros elleni elhalasztott mérkőzés miatt többet pihenhetett riválisánál az ETO FC, amelynek vezetőedzője, Efraín Juárez nehéz helyzetben van.

Vitális Milán a múlt héten Athénba igazolt, holland sajtóhírek szerint Csinger Márk pedig az FC Groningenben folytatja pályafutását. További játékosok sorsa is a levegőben lóg, Tóth Rajmund és Schön Szabolcs mellett Nfansu Njie iránt is vannak külföldi érdeklődők. Zseljko Gavrics közben visszatért az edzésekhez, Daniel Stefulj felépülőben van, az újonnan szerződtetett Leon Balogun pedig szintén növeli a variációs lehetőségeket.

„Szervezettnek, egységesnek kell lennünk, nincs kétségem afelől, hogy meglesznek a lehetőségeink, a párharc sorsa a mi kezünkben van”

– tekintett előre a győriek mexikói trénere.

Amennyiben a győriek meg tudják fordítani a párharcot, akkor az Európa-liga-selejtezőben rendezendő lengyel Lech Poznan és a feröeri KI Klaksvík párharcának vesztesével találkoznak.