Magyar Péter: Az első bárka rögzítése folyamatban van, hamarosan a második is megérkezik

Megfeszített tempóban zajlik a munka Pakson – közölte Magyar Péter csütörtök délelőtt a Facebook-oldalán. A miniszterelnök hozzátette, az első bárka beállítása, rögzítése folyamatban van, és rövidesen a második bárka is megérkezik.
„A Duna jobb partján a terep előkészítése megtörtént, az utak kialakítása folyik és elkezdődött a legjobb mérnökök által készített tervek alapján a kövek beborítasa. A bal parton a honvédség erői végzik a felvonulási terület és a depók kialakítását. Azon az oldalon is megkezdődik még a mai napon a műtárgy építése. Első körben 35 ezer, majd 110 ezer tonna kő kerül beépítésre” – írta a kormányfő.
Magyar Péter a bejegyzésében arra is kitért, hogy jelenleg a Paksi Atomerőmű két turbinája üzembiztosan termel. Eközben a sokat emlegetett romániai atomerőművet teljesen le kellett állítani. Pakson a vízügyi és energetikai szakemberek és a honvédség a Védelmi Igazgatási Hivatal koordinálásával összehangoltan végzik a munkát – zárta posztját a miniszterelnök, aki azt ígérte, hogy 15 órakor sajtótájékoztatón ismerteti szakemberekkel a három évtizede nem látott építkezés részleteit.
A kormányfő szerdán jelentette be, hogy elrendelték egy dunai fenékküszöb azonnali építését, és a munkálatok már meg is kezdődtek.Magyar Péter bejelentette, hogy azonnal elkezdenek fenékküszöböt építeni a Dunában, két 80 méteres bárka elsüllyesztéséről is szó vanMagyar Péter: Az első süllyesztendő bárka már Pakson, a másodikért útban Mohácsra a vontató hajó