Magyar Péter: Az első bárka rögzítése folyamatban van, hamarosan a második is megérkezik

Paks;Duna;energiaválság;Magyar Péter;

2026-08-13 12:43:00 CEST

A miniszterelnök 15 órakor sajtótájékoztatón ismerteti a részleteket.

Megfeszített tempóban zajlik a munka Pakson – közölte Magyar Péter csütörtök délelőtt a Facebook-oldalán. A miniszterelnök hozzátette, az első bárka beállítása, rögzítése folyamatban van, és rövidesen a második bárka is megérkezik.

„A Duna jobb partján a terep előkészítése megtörtént, az utak kialakítása folyik és elkezdődött a legjobb mérnökök által készített tervek alapján a kövek beborítasa. A bal parton a honvédség erői végzik a felvonulási terület és a depók kialakítását. Azon az oldalon is megkezdődik még a mai napon a műtárgy építése. Első körben 35 ezer, majd 110 ezer tonna kő kerül beépítésre” – írta a kormányfő.

Magyar Péter a bejegyzésében arra is kitért, hogy jelenleg a Paksi Atomerőmű két turbinája üzembiztosan termel. Eközben a sokat emlegetett romániai atomerőművet teljesen le kellett állítani. Pakson a vízügyi és energetikai szakemberek és a honvédség a Védelmi Igazgatási Hivatal koordinálásával összehangoltan végzik a munkát – zárta posztját a miniszterelnök, aki azt ígérte, hogy 15 órakor sajtótájékoztatón ismerteti szakemberekkel a három évtizede nem látott építkezés részleteit.

A kormányfő szerdán jelentette be, hogy elrendelték egy dunai fenékküszöb azonnali építését, és a munkálatok már meg is kezdődtek.