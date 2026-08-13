Radnai Márk szerint a NER-telenítés nem lehet bosszúhadjárat, ezért nincs még sok érintett rács mögött

elszámoltatás;büntetőügy; NER;Radnai Márk;

2026-08-13 14:58:00 CEST

A Tisza párt alelnöke szerint ugyanis az emberek igazságot akarnak. Éppen ezért – utalt egy Mészáros Lőrinchez köthető cég friss megbízására – nem lehet kizárni a tisztességes versenyből a korábbi kormányközeli vállalkozásokat sem, ha ők adják a megfelelő ajánlatot.

Bilincs-bilincs, rács-rács? De mikor? – tette fel a választóktól egyre gyakrabban elhangzó kérdést mintegy magának a Facebook-oldalán Radnai Márk. A Tisza Párt alelnöke, országgyűlési képviselő és országgyűlési képviselő, egyben a működő és emberséges Magyarországért felelős kormánybiztos ezzel felidézte a választási kampányban szinte minden rendezvényen, országjáráson Magyar Péter által elmondott szlogent, az elszámoltatást összefoglaló választási ígéretet.

Nehéz téma, de a NER-telenítés nem lehet bosszúhadjárat. Annyit kell jelentsen, hogy Magyarországon ugyanazok a szabályok vonatkoznak mindenkire. Mindegy, hogy valaki tanár, munkás vagy politikus. Azt már tudjuk, hogy ősz elején várhatóan megkezdi tényleges működését a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, de azért az elmúlt három hónapban is történtek előrelépések – írta válaszként a kormánypárti politikus, majd felsorolta az eddigi intézkedéseket.

A kormány visszaköveteli a több mint 300 milliárd forint közpénzt a zuglói irodakomplexum ügyében.

Felülvizsgáljuk a Mészáros–Szíjj-féle autópálya-koncessziót, a mohácsi Duna-híd beruházását, a hulladék-, dohány- és kaszinókoncessziókat.

Vizsgáljuk a 4iG állami gigamegrendelését és az 1300 milliárd forintos honvédelmi keretszerződést.

Feljelentések történtek többek között az Eximbank négy hitele, köztük egy Tiborcz Istvánhoz kötődő üzlet és a Duna Aszfalt afrikai projektje miatt.

A Balásy Gyulához kötődő Lounge-csoportnál büntetőeljárás indult, miközben több állami szerződését felmondták, köztük két, egyenként nettó 75 milliárdos keretmegállapodást.

Az MFB pedig kizárta Mészáros Lőrinc Opus Titászát bizonyos uniós finanszírozású pályázatokból, mert az MFB szerint nem teljesítette az átláthatósági követelményeket.

A Tisza alelnöke szerint fontos leszögezni, hogy a NER-telenítés nem azt jelenti, hogy mostantól egy korábbi kormányközeli szereplőhöz kötődő vállalkozás nem nyerhet közbeszerzést. Ha szabályosan, tisztességes versenyben ők adják a megfelelő ajánlatot, politikai alapon nem lehet őket kizárni. Szerinte ez a különbség az elmúlt 30 évben látott bosszú és igazságtétel között, hiszen nem új klientúrát kell építeni a régi helyére.

A gyanús ügyeket ki kell vizsgálni. A jogsértéseket bizonyítani kell. A jogtalanul megszerzett vagyont pedig törvényes úton vissza kell szerezni a magyar embereknek. 16 év után rengeteg ügyet kell kibogozni. Ehhez idő, szakértelem, bizonyíték és jogállami eljárás kell. Nem politikai bosszút akarnak az emberek, hanem igazságot. Egyenlő bánásmódot. Egyetértesz? – zárta egy az elégedetlenkedőknek is szóló kérdéssel posztját Radnai Márk.