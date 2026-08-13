elszámoltatás;büntetőügy; NER;Radnai Márk;

Radnai Márk szerint a NER-telenítés nem lehet bosszúhadjárat, ezért nincs még sok érintett rács mögött

A Tisza párt alelnöke szerint ugyanis az emberek igazságot akarnak. Éppen ezért – utalt egy Mészáros Lőrinchez köthető cég friss megbízására – nem lehet kizárni a tisztességes versenyből a korábbi kormányközeli vállalkozásokat sem, ha ők adják a megfelelő ajánlatot.

Bilincs-bilincs, rács-rács? De mikor? – tette fel a választóktól egyre gyakrabban elhangzó kérdést mintegy magának a Facebook-oldalán Radnai Márk. A Tisza Párt alelnöke, országgyűlési képviselő és országgyűlési képviselő, egyben a működő és emberséges Magyarországért felelős kormánybiztos ezzel felidézte a választási kampányban szinte minden rendezvényen, országjáráson Magyar Péter által elmondott szlogent, az elszámoltatást összefoglaló választási ígéretet.

Nehéz téma, de a NER-telenítés nem lehet bosszúhadjárat. Annyit kell jelentsen, hogy Magyarországon ugyanazok a szabályok vonatkoznak mindenkire. Mindegy, hogy valaki tanár, munkás vagy politikus. Azt már tudjuk, hogy ősz elején várhatóan megkezdi tényleges működését a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, de azért az elmúlt három hónapban is történtek előrelépések – írta válaszként a kormánypárti politikus, majd felsorolta az eddigi intézkedéseket.

  • A kormány visszaköveteli a több mint 300 milliárd forint közpénzt a zuglói irodakomplexum ügyében.

  • Felülvizsgáljuk a Mészáros–Szíjj-féle autópálya-koncessziót, a mohácsi Duna-híd beruházását, a hulladék-, dohány- és kaszinókoncessziókat.

  • Vizsgáljuk a 4iG állami gigamegrendelését és az 1300 milliárd forintos honvédelmi keretszerződést.

  • Feljelentések történtek többek között az Eximbank négy hitele, köztük egy Tiborcz Istvánhoz kötődő üzlet és a Duna Aszfalt afrikai projektje miatt.

  • A Balásy Gyulához kötődő Lounge-csoportnál büntetőeljárás indult, miközben több állami szerződését felmondták, köztük két, egyenként nettó 75 milliárdos keretmegállapodást.

  • Az MFB pedig kizárta Mészáros Lőrinc Opus Titászát bizonyos uniós finanszírozású pályázatokból, mert az MFB szerint nem teljesítette az átláthatósági követelményeket.

A Tisza alelnöke szerint fontos leszögezni, hogy a NER-telenítés nem azt jelenti, hogy mostantól egy korábbi kormányközeli szereplőhöz kötődő vállalkozás nem nyerhet közbeszerzést. Ha szabályosan, tisztességes versenyben ők adják a megfelelő ajánlatot, politikai alapon nem lehet őket kizárni. Szerinte ez a különbség az elmúlt 30 évben látott bosszú és igazságtétel között, hiszen nem új klientúrát kell építeni a régi helyére.

A gyanús ügyeket ki kell vizsgálni. A jogsértéseket bizonyítani kell. A jogtalanul megszerzett vagyont pedig törvényes úton vissza kell szerezni a magyar embereknek. 16 év után rengeteg ügyet kell kibogozni. Ehhez idő, szakértelem, bizonyíték és jogállami eljárás kell. Nem politikai bosszút akarnak az emberek, hanem igazságot. Egyenlő bánásmódot. Egyetértesz? – zárta egy az elégedetlenkedőknek is szóló kérdéssel posztját Radnai Márk.

Most az új kabinetnek kell kezdenie valamit ezzel a helyzettel.