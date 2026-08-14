Lázár János Szombathelyen járt, eligazítást tartott a Fidesz helyi irodájában

A szombathelyi Fidesz iroda előtt fotózták le csütörtök délután Lázár Jánost – derül ki az Úgy Tudjuk cikkéből.
A portál információi szerint
a volt miniszter a Fidesz Vas megyei választókerületi elnökeinek tartott eligazítást az irodában.
A megbeszélésen a Vas02-es és a Vas03-as választókerület elnöke, Ágh Péter és V. Németh Zsolt jelen volt, azonban nem volt ott a Vas01-es választókerület elnöke, Vámos Zoltán. Lázár János arról egyeztetett az elnökökkel, hogy milyen jövőbeli teendőik lesznek.Lázár János csak minimálbért kapott júliusban a hiányzásai miattLázár János nem különösebben szeret bejárni a munkahelyére, a szavazások több mint 80 százalékán hiányzott