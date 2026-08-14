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Lázár János, a Fidesz országgyűlési képviselője érkezik a párt parlamenti frakciójának ülésére a Képviselői Irodaházba 2026. július 21-én

Lázár János Szombathelyen járt, eligazítást tartott a Fidesz helyi irodájában

A volt miniszter arról egyeztetett a választókerületi elnökökkel, hogy milyen jövőbeli teendőik lesznek.

A szombathelyi Fidesz iroda előtt fotózták le csütörtök délután Lázár Jánost – derül ki az Úgy Tudjuk cikkéből.

A portál információi szerint

a volt miniszter a Fidesz Vas megyei választókerületi elnökeinek tartott eligazítást az irodában.

A megbeszélésen a Vas02-es és a Vas03-as választókerület elnöke, Ágh Péter és V. Németh Zsolt jelen volt, azonban nem volt ott a Vas01-es választókerület elnöke, Vámos Zoltán. Lázár János arról egyeztetett az elnökökkel, hogy milyen jövőbeli teendőik lesznek.

A folyamatban lévő nyomozások közé tartoznak a Belső-pesti Tankerületi Központot, illetve a Fehérgyarmati Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Kollégiumot érintő eljárások is.