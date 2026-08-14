Megjelent a rendelet, januártól megtiltják a vadállatok szerepeltetését a cirkuszokban

cirkusz;Magyar Közlöny;állatvédelem;

2026-08-14 09:20:00 CEST

Csütörtökön közzétették az érintett állatfajok listáját.

Megjelentek a Magyar Közlönyben a vadállatok cirkuszi szerepeltetését megtiltó szabályozás részletei.

A dokumentum kiemeli, „az elmúlt évtizedekben egyre hangsúlyosabbá váltak azok az etikai és állatvédelmi aggályok, amelyek az eredetileg vadon élő állatfajok nyilvános szerepeltetéséhez, különösen a cirkuszi menazsériákban bemutatott állatszámokhoz kapcsolódnak. Ezzel párhuzamosan növekvő társadalmi igény mutatkozik e tevékenységek korlátozására vagy teljes megszüntetésére”.

A kormányrendelet módosításának célja, hogy „a társadalmi szinten létező állatvédelmi elvárásoknak megfelelő jogi célkitűzések elérését maradéktalanul, megfelelően és fenntarthatóan működtethető módon biztosítsa azáltal, hogy a cirkuszi menazsériában megtiltja bizonyos vadállatfajok beszerzését, szaporítását, tartását, betanítását, bemutatását és cirkuszi előadás keretében való szerepeltetését, valamint a módosítás hatálybalépésének napján jogszerűen a cirkuszi menazsériához tartozó egyedek esetében, a tartáson kívül, ezen egyedek szaporítását, betanítását, bemutatását és cirkuszi előadás keretében való szerepeltetését”.

A dokumentum alapján jövő januártól tilos a

tülkösszarvúak (Bovidae spp.) – a háziasított formák kivételével – családjába,

zsiráffélék (Giraffidae spp.) családjába,

jávorszarvasfélék (Alces spp.) nemzetségébe,

vízilófélék (Hippopotamidae spp.) családjába,

disznófélék (Suidae spp.) – a házi sertés (Sus scrofa domestica) kivételével – családjába,

kis pandák (Ailurus spp.) nemzetségébe,

kutyafélék (Canidae spp.) – a kutya (Canis lupus familiaris) kivételével – családjába,

macskafélék (Felidae spp.) – a házimacska (Felis catus) kivételével – családjába,

hiénafélék (Hyaenidae spp.) családjába,

mosómedvefélék (Procyonidae spp.) családjába,

menyétfélék (Mustelidae spp.) – a házi görény (Mustela putorius furo) kivételével – családjába,

mongúzfélék (Herpestidae spp.) családjába,

fókák (Pinnipedia spp.) öregcsaládjába,

medvefélék (Ursidae spp.) családjába,

kengurufélék (Macropodidae spp.) családjába,

lófélék (Equidae spp.) – a háziló (Equus caballus) és a szamár (Equus africanus asinus) kivételével – családjába,

orrszarvúfélék (Rhinocerotidae spp.) családjába,

tapírfélék (Tapiridae spp.) családjába,

főemlősök (Primates spp.) rendjébe,

elefántfélék (Elephantidae spp.) családjába,

sólyomalakúak (Falconiformes) rendjébe,

vágómadáralakúak (Accipitriformes) rendjébe,

bagolyalakúak (Strigiformes) rendjébe,

kazuárfélék (Casuariidae spp.) családjába, valamint

a veszélyes állatfajokról és egyedeik tartásának szabályairól szóló miniszteri rendeletben különösen és közepesen veszélyes állatnak minősített hüllők (Reptilia) osztályába tartozó faj

egyedének cirkuszi menazsériába (állatseregletbe) történő beszerzése, cirkuszi menazsériában történő szaporítása, tartása, betanítása, bemutatása és cirkuszi előadás keretében való szerepeltetése.