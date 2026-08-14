21 Kutatóközpont: Baka András már most népszerűbb, mint Sulyok Tamás bármikor

felmérés;Baka András;Sulyok Tamás;21 Kutatóközpont;köztársaságielnök-választás;

2026-08-14 11:57:00 CEST

A 21 Kutatóközpont felmérése során a válaszadók arra is lehetőséget kaptak, hogy maguktól nevezzenek meg valakit, akit leginkább alkalmasnak tartanak a köztársasági elnöki tisztségre.

A magyar társadalom nagy többsége, 84 százaléka hallott Baka András jelöléséről. Az emberek 57 százaléka azt is el tudta dönteni, hogy alkalmasnak tartja-e a posztra, ennyi lehet tehát az őt ismerők aránya. A maradék 43 százalék ugyanakkor azt mondta, hogy nem ismeri (vagy nem akar válaszolni erre a kérdésre) – írja a Telex, miután a 21 Kutatóközpont a megbízásából felmérést készített Baka megválasztásának napján, augusztus 11-én és 12-én.

Az alkalmasságáról nyilatkozó (Bakát tehát valószínűleg ismerő) 57 százaléknyi válaszadó nagy többsége, 72 százaléka támogatja a jelöltségét, és mindössze 28 százaléka ellenzi.

Az összes megkérdezettből 41 százalék tartja alkalmasnak a tisztségre, 16 százalék viszont azt gondolja, hogy nem alkalmas.

A portál megjegyzi, az adatfelvétel idején Baka ismeretsége jóval alacsonyabb volt, mint a 2010 utáni elnököké, ahhoz képest viszont mégse volt alacsony, hogy a neve csak azután kapott nagy figyelmet a nyilvánosságban, hogy Magyar Péter augusztus 5-én közös fotót posztolt vele és Ruff Bálinttal. Annyi biztosan állítható, hogy

az elnöksége kezdetekor Sulyok Tamás ismeretlenebb volt, Áder János és Schmitt Pál viszont ismertebb.

Egyébként úgy tűnik, Baka kedvezőbb helyzetből indul, mint ahol 2010 után elődei abbahagyták az elnökségüket a 21 Kutatóközpont májusi kutatása szerint. Ugyanakkor Áder János és Novák Katalin a fénykorukban a legnépszerűbb politikusok voltak, szóval csak az jelenthető ki, hogy annál már most népszerűbb Baka András, mint ahol Sulyok Tamás bármikor is állt.

A kutatásból kiderült az is, hogy

a Tisza-szavazók nagy többsége, 69 százaléka tartja alkalmasnak, és mindössze 1 százalékuk gondolja alkalmatlannak Bakát (a többi nem tudja, vagy nem ismeri). A Fidesz választóinak 8 százaléka jelezte, hogy alkalmas, 47 százalékuk meg azt, hogy nem alkalmas (45 százalékuk nem ismeri vagy nem tudta megítélni). A többi párt szavazói és a párt nélküliek 20 százaléka szerint alkalmas, 17 százaléka szerint nem, míg a nem ismerők és véleményt nem nyilvánítók aránya az ő körükben magasabb volt, 63 százalék.

a teljes minta 37 százaléka szerint Baka független (41 százalék tartja alkalmasnak), 15 százalék szerint a Tiszához áll közel (16 százalék szerint alkalmatlan), míg 47 százalék nem tudta ezt eldönteni, megfelelő ismertség híján, 1 százalék pedig fideszesnek tartja. A függetlenségről és alkalmasságról alkotott vélemény tehát összefügg: a Bakát alkalmasnak tartók 88 százaléka függetlennek tartja őt, 7 százalékuk tiszásnak. Az alkalmatlannak találók többsége, 76 százaléka tiszásnak gondolja Bakát és csak 9 százalékuk tartja őt függetlennek.