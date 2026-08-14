Semjén Zsolt sem megy Paksra, Toroczkai László pedig a Mi Hazánk korábbi államfőjelöltjét küldené

KDNP;Orbán Viktor;Paks;Duna;Semjén Zsolt;Toroczkai László;Mi Hazánk Mozgalom;Magyar Péter;

2026-08-14 13:22:00 CEST

Havasi Bertalan lapunk megkeresésére már korábban jelezte, hogy Orbán Viktor nem tesz eleget a meghívásnak.

A KDNP nem vesz részt a Magyar Péter miniszterelnök által kezdeményezett szombati paksi találkozón – közölte a párt pénteken az MTI megkeresésére. A Mi Hazánk Mozgalom elnöke Tóth Máté energiajogásznak, pártja energiaügyi főtanácsadójának adott meghatalmazást, hogy képviselje őt a találkozón.

„A KDNP azt várja el a miniszterelnöktől, hogy ebben a rendkívüli időszakban ne Facebook-kormányzást folytasson és ne újabb filmet rendezzen, ne össze vissza beszéljen saját magának is ellentmondva, hanem az Országgyűlést tájékoztassa megfelelő módon. Természetesen a színjátékában nem veszünk részt” – írta a KDNP.

Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke, frakcióvezetője eközben az X-en azt javasolta, hogy politikusok helyett szakemberek konzultáljanak a paksi atomerőművel kapcsolatos teendőkről. Egyben jelezte, Tóth Máté energiajogásznak, pártja energiaügyi főtanácsadójának (a Mi Hazánk korábbi köztársaságielnök-jelöltjének) adott meghatalmazást, hogy képviselje őt a találkozón. „Ide nem Magyar Péter, nem Orbán Viktor, nem Toroczkai László kell holnap, a haza jelenlegi helyzete nem egy showműsor. Küldje inkább maga helyett Kapitány István energetikai minisztert, aki elvileg tényleg szakértője a témának” – fogalmazott. Megjegyezte, hogy a parlamenti szünetet kihasználva szabadságát tölti gyermekeivel, és közölte, hogy a szombati „politikai színházban” semmi értelme nem lenne részt vennie.

Magyar Péter miniszterelnök korábban jelezte, szombaton 10 órára meghívja Paksra a parlamenti pártok elnökeit, hogy ott tájékoztassa őket az évtizedek óta nem látott építkezés részleteiről, továbbá a korábbi évek mulasztásairól, amelyek szükségessé tették a beavatkozást. Havasi Bertalan lapunk megkeresésére annyit reagált: Paks nem kampányszínpad, a pártelnökök nem Magyar Péter politikai biodíszletei, tájékoztatni pedig az Országgyűlést kell.