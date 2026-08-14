V. Németh Zsolt: Lázár János alkalmi megbízást kapott Orbán Viktortól

Lázár János megbízása alkalmi, a pártszervezetnél elhangzott tapasztalatokat összesítette – mondta a Népszavának V. Németh Zsolt, fideszes országgyűlési képviselő. Az ellenzéki honatyát arról kérdeztük: miről és milyen minőségében egyeztetett Lázár a Fidesz Vas megyei szervezeteivel Szombathelyen.
A városi portál, az Úgy Tudjuk írta meg pénteken, hogy a volt közlekedési és beruházási miniszter többek között Ágh Péternek, és V. Németh Zsoltnak tartott eligazítást arról, milyen feladataik lesznek a következő időszakban. V. Németh azonban érdeklődésünkre leszögezte: semmiképpen sincs szó eligazításról. – Természetesen arról beszéltünk, hogy milyen szervezeti keretekben, milyen módon és milyen megújulással látjuk el a konstruktív ellenzéki teendőinket – fogalmazott a fideszes képviselő. Hangsúlyozta továbbá, hogy a találkozón nemcsak Lázár, ő és Ágh Péter vettek részt, hanem a Fidesz tagságát is reprezentálva 10-12 emberrel folytattak eszmecserét.Lázár János Szombathelyen járt, eligazítást tartott a Fidesz helyi irodájában
Kérdésünkre, hogy milyen minőségében tart ilyen találkozókat Lázár – hiszen semmilyen tisztséget nem tölt be a Fideszben, sőt manapság a parlamentben is alig látni – V. Németh Zsolt azt mondta,
a párt elnöke nyilván bárkit bármire felkérhet.
Érdeklődésünkre, hogy Lázár János más megyékben is hasonló találkozókat tart-e, annyit mondott: – Sok mindenki dolgozik ezen, mindenki más-más aspektusból.
V. Németh Zsolt lapunknak elmondta: a találkozónak nem az volt a célja, hogy ott helyben döntéseket hozzanak, vagy politikai előrelépés történjen, hanem hogy Lázár János meghallgassa a Vas megyei politikusok észrevételeit. Miért nem Orbán Viktor tart ilyen találkozókat? – kérdeztük a párt vas megyei elnökségi tagját, aki elárulta: a választási vereség óta Orbán szintén több hasonló összejövetelt tartott a megyei szervezeteknél.
„Azt kell mondjam, hogy a Fidesz az egy demokratikusan szervezett párt” – fogalmazott V. Németh Zsolt.
Hozzátette: a helyi csoportokban, a választókerületekben és a megyei választmányokban is több alkalommal értékelték a választási eredményt. Ezeken a fórumokon a tagság elmondhatta a véleményét, amely végül a kongresszuson is megjelent.Ferencz Orsolya: Érdemi vitára nem volt lehetőség a Fidesz kongresszusán, a fontos gondolatok is válaszok nélkül maradtak
Ami a tisztújító kongresszust illeti, V. Németh Zsolt sem állítja, hogy mindennel elégedett lett volna. „Volt, amivel igen, volt, amivel nem” – mondta. Szerinte azonban most már előre kell tekinteni. A választási eredményt nyugat-európai mércével jó szereplésnek tartja, példaként hozva, hogy a német CDU-CSU is örülne egy ilyen eredménynek.
Orbán Viktor jelenlegi operatív szerepével kapcsolatban a politikus homályosan fogalmazott. – Bár nyár van, az elmúlt időszakban a pártelnök nagyon intenzív volt, és aktívan foglalkozik a Fidesz szervezetével és annak megújításával – árulta el.
Kérdésünkre, hogy ez a gyakorlatban pontosan mit jelent, V. Németh Zsolt nem kívánt részletekbe menni. Szerinte a Fidesz a rendszerváltozás óta működő szervezet, és a párt minden szintjén megtörtént a választási eredmények értékelése. A következő időszak feladatait két pontban foglalta össze: egyrészt ki kell alakítani a párt konstruktív ellenzéki szerepét, másrészt szerinte véget kell vetni „egy ámokfutásnak, amit jelenleg az országban látunk”.Felkavarta a szerb közvéleményt Orbán Viktor megjelenése a gučai trombitafesztiválon