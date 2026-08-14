Legkevesebb egy tucat munkatársat küldtek állásidőre az M1 híradó augusztus 20-i újraindulása előtt

sajtó;közmédia;Kossuth Rádió;M1 híradó;

2026-08-14 20:20:00 CEST

A Kossuth Rádió Krónikájától pedig további öt munkatársat mentettek fel a munkavégzés alól. Az MTVA szerint az intézkedés az audit része.

Legalább egy tucat közmédiás dolgozót küldtek 30 napos állásidőre hat nappal az M1 Híradójának augusztus 20-ra tervezett újraindítása előtt - írja a hvg.

Az érintettek továbbra is kapják a fizetésüket, de a munkavégzés alól felmentették őket.

A portál értesülése szerint a Híradónál legalább öt munkatársat érint az intézkedés, más források viszont akár tíz emberről beszéltek. A felfüggesztettek között szerkesztők is vannak. A Kossuth Rádió Krónika című műsorától további öt dolgozót küldtek állásidőre.

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) a hvg kérdéseire azt közölte, hogy az érintetteket a jelenleg zajló audit miatt, a vizsgálatok lefolytatása érdekében mentesítették a munkavégzés alól. A közmédia tájékoztatása alapján a dolgozók munkaviszonyáról csak a vizsgálatok befejezése és eredménye után döntenek, vagyis az állásidő önmagában nem jelent elbocsátást. Az MTVA szerint az intézkedések a napi feladatok zavartalan és megfelelő minőségű ellátását sem befolyásolják.

A mostani döntések Horváth P. András megbízott vezérigazgató hozta. A portál szerint a Híradót irányító Bodacz Balázst is meglepte az utasítás. A lap úgy tudja, hogy az M1-nél egyelőre műsorvezetők érkezéséről lehet tudni, új szerkesztők és háttérmunkatársak csatlakozásáról viszont nem. Az M1-nél jelenleg tesztadások zajlanak.

A közmédiánál már júliusban is 30 napos állásidőre helyeztek munkatársakat. Horváth P. András július eleji érkezésekor több, az M1-hez és a Kossuth Rádióhoz tartozó vezetőt és műsorkészítőt helyeztek 30 napos állásidőre. Néhányan később visszatérhettek, zömüket azonban végül elbocsátották. Köztük volt Németh „Pitbull” Zsolt, Császár Attila, Csete Beáta, Kakuk L. Tamás, Kárász Róbert és Siklósi Beatrix is.

A Kossuth Rádió átalakítását Kerényi György vezeti, aki több korábbi kollégát és független újságírót is visszahozott a szervezetbe. A hvg szerint már Benyó Rita, Sashegyi Zsófia és Magyari Péter érkezését már bejelentették, a lap úgy tudja, Joó Hajnalka is a közmédiához került.