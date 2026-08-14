Lefotózták Mészáros Lőrincet, éppen Monte-Carlóban tengeti a NER utáni életét

Monaco;Mészáros Lőrinc;

2026-08-14 21:30:00 CEST

A NER vezető oligarchája, Magyarország leggazdagabb embere az elmúlt években többször is megfordult a Monacói Hercegségben.

Monte-Carlóban látta és fényképezte le a 444 egyik olvasója Mészáros Lőrincet 2026. augusztus 11-én.

Az üzletember, a NER vezető oligarchája, Magyarország leggazdagabb embere Vörös József ügyvéddel állt a La Môme étterem előtt.

A lap megjegyzi, Mészáros Lőrinc nem először tölti a nyár egy részét Monacóban. Két évvel korábban Várkonyi Andrea és Mészáros Lőrinc fia társaságában látták ott, akkor a 62 méteres Rose d’Or nevű jacht is a térségben tartózkodott.

A jacht most is a francia Riviéra közelében van, Cannes térségében.

Mészárpos Lőrincnek mostanában egyébként nem megy túl jól az üzlet, a cégének kötvényeit bóvlinak minősítették, a Tisza-kormány pedig 2,3 milliárd forint visszafizetését követelte egy hozzá köthető magántőkealaptól. Egy hozzá kötődő energiacéget kizártak a helyreállítási alap, az RRF pályázatából, továbbá az M6-os autópálya egy 60 kilométeres szakaszának üzemeltetését is elveszik a hozzá kapcsolódó érdekeltségtől.