Lefotózták Mészáros Lőrincet, éppen Monte-Carlóban tengeti a NER utáni életét

Monte-Carlóban látta és fényképezte le a 444 egyik olvasója Mészáros Lőrincet 2026. augusztus 11-én.
Az üzletember, a NER vezető oligarchája, Magyarország leggazdagabb embere Vörös József ügyvéddel állt a La Môme étterem előtt.
A lap megjegyzi, Mészáros Lőrinc nem először tölti a nyár egy részét Monacóban. Két évvel korábban Várkonyi Andrea és Mészáros Lőrinc fia társaságában látták ott, akkor a 62 méteres Rose d’Or nevű jacht is a térségben tartózkodott.
A jacht most is a francia Riviéra közelében van, Cannes térségében.
Mészárpos Lőrincnek mostanában egyébként nem megy túl jól az üzlet, a cégének kötvényeit bóvlinak minősítették, a Tisza-kormány pedig 2,3 milliárd forint visszafizetését követelte egy hozzá köthető magántőkealaptól. Egy hozzá kötődő energiacéget kizártak a helyreállítási alap, az RRF pályázatából, továbbá az M6-os autópálya egy 60 kilométeres szakaszának üzemeltetését is elveszik a hozzá kapcsolódó érdekeltségtől.Bóvlira minősítették Mészáros Lőrinc cégének a kötvényeitKizárták Mészáros Lőrinc egyik cégét egy pályázatból az átláthatósági feltételek hiánya miattDöntött a Tisza-kormány, Mészáros Lőrinc nem kapja meg az M6-os koncesszióját, Paks 2 terveit inkább felülvizsgálnák