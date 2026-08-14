Döntött a Tisza-kormány, Mészáros Lőrinc nem kapja meg az M6-os koncesszióját, Paks 2 terveit inkább felülvizsgálnák

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2026-08-14 17:39:00 CEST

Új lakáspolitikai program kidolgozásáról, az Otthon Start Program beruházások kiemelt státuszának felfüggesztéséről és az autópálya-koncessziókról is döntött a kabinet.

Eljárási hiba miatt nem kaphatja meg a Mészáros Lőrinc és Szíjj László által ellenőrzött Magyar Infrastruktúra Fejlesztő (MKIF) Zrt. az M6-os Budapest és Dunaújváros közötti szakaszának az üzemeltetését – jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a pénteki kormányszóvivői tájékoztatón. Az autópályát az M6 Duna Zrt. mint magáncég építette a 2000-es évek elején és üzemeltetheti 2026 októberéig – ekkor lejár a cég koncessziós szerződése.

Az M6-os érintett szakaszának további üzemeltetést a választások előtt a Lázár János vezette Építési és Beruházási Minisztérium 11 évre az MKIF-nek adta, ezért 149 milliárd forintost fizetne a magyar állam. A kormányváltás után Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter megvizsgálta elődje döntést, és arra megállításra jutottak, hogy Lázár János döntése érvénytelen, ugyanis korábbi kormány munkamegosztása szerint koncessziós döntést csak Nagy Márton gazdasági miniszter hozhatott volna.

A közlekedési tárca ajánlatokat kért be az M6 Duna Zrt-től a jelenlegi koprocesszortól, illetve az állami közútkezelőtől, a Magyar Közúttól. Mind a két cég 51-51 milliárdért vállalná az M6-os mintegy 60 kilométeres szakaszának üzemeltetést a következő 11 évre. Az ajánlatok még tárgyalás alatt vannak, további akár 10 százalékos árcsökkentés is elérhető lehet a miniszter szerint, ám

a fő üzenet az, hogy MKIF-fel szemben induló másik két cég harmadannyiért vállalná ugyanazt a munkát, amelyet Mészáros és Szíjj László cége.

Így biztos, hogy nem a NER-oligarchák cége nem kapja a megbízást. Ezzel 100 milliárd forintot tud megtakarítani a Tisza-kormány.

Lakásprogram készül

A Tisza-kormány döntött Wekerle Sándor lakásépítési program megalkotásáról, majd elindításáról is az uniós pénzek felhasználásával. A cél az, hogy Budapesten és nagyobb vidéki városokban olyan ingatlanfejlesztések induljanak, amely lehetővé teszi a kedvező árú bérlakásokat, a megfizethető lakhatást a fiatalok számára. Vitézy Dávid elmondta, hogy a Tisza-kormány célja a Magyarországon belüli mobilitás erősítése, ehhez pedig az kell, hogy elérhető bérlakások és kollégiumi férőhelyek is épüljenek. A saját tulajdonú lakhatás kizárólagos támogatásával az állam „röghöz köti” a fiatalokat. A program még csak a tervezési fázisban van, annak részleteiről a kormány következő hónapokban fog a piaci szereplőkkel, önkormányzatokkal, társadalmi szervezetekkel egyeztetni.

A Tisza-kormány tervei szerint 550 millió eurós uniós forrásból banki és a piaci forrásból összesen akár 2 milliárd eurós (720 milliárd forintos) lakásépítési program indulhat. A fejlesztésekben magánfejlesztők, intézményi befektetők, cégek, befektetési alapok és nonprofit szereplők is részt vehetnek. A programalkotás 2026 végéig be kell fejezni – ezt követően induljanak majd a program, majd a tényleges fejlesztések.

Megszüntetik a NER-beruházások kiemelt státuszát

A Tisza-kormány arról is döntött, hogy az előző kabinet által kiemelt beruházásoknak minősített, az Otthon Start Program (OSP) lakásépítési beruházások kiemelt státuszát újravizsgálják. Vitézy Dávid értékelése szerint az előző kormány azért minősítette az OSP beruházásokat kiemeltekké, hogy a fejlesztéseket végrehajtó jellemzően kormányközeli vállalkozóknak könnyített szabályokat biztosítsanak. A jelenlegi szabályok „rendkívül gyenge minőségű fejlesztéseket” tesznek lehetővé, ahol a cél a minél nagyobb haszon elérése. Ezért ezeket a kiemelő rendeleteket a kormány az év végéig felfüggeszti, addig megvizsgálják, hogy az OSP program keretében indított tömeges lakásépítésekhez biztosítottak-e megfelelő tömegközlekedési kapcsolatok, illetve fenntartható minőségi lakásokat építettek-e a fejlesztők. A projektek kiemelt státuszáról a kormány az év végéig dönt - mondta Vitézy Dávid.

Más kiemelt beruházások kiemelt státuszát is visszavonta a kormány: így többek között a Budapest XIII. kerület egykori Láng-gyár területén folyó fejlesztéseket, a Balatonvilágos Club Aliga, a Tihanyi Kastélyszálló és Tréningközpont Hotel, a Margitszigeti Nemzeti Tenisz Versenyközpont, a józsefvárosi Pázmány Campus, valamint gális és soroksári logisztikai központok fejlesztése vesztette el kiemelt státuszát. Ettől még a beruházások megvalósíthatóak, folytathatóak, amennyiben megfelelnek az építési szabályokat, amelyek alól a kiemelt státusz felmentést adott.

Még nem döntöttek Paks 2-ről

A Tisza-kormány

nem döntött Paks 2 építésének sorsáról, de nagy valószínűséggel felül kell vizsgálni a terveket

– mondta Vitézy Dávid. A miniszter elmondta, hogy a korábbi környezetvédelmi tanulmányok olyan alacsony kockázatú – több ezer évig nem várható eseményként – azonosították a Duna extrém alacsony vízállását, ami miatt beavatkozásra van jelenleg is szükség Pakson a Duna-mederben. Ennek ismeretében biztos, hogy át kell tekinteni Paks 2 engedélyeit – de döntés még nem született.