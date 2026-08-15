Lannert Judit: 209 tankönyvvé nyilvánítási kérelem érkezett június óta

oktatás;tankönyv;tankönyvek;Lannert Judit;

2026-08-15 13:09:00 CEST

145 esetében pedig az eljárás már sikeresen be is fejeződött.

A tankönyvkínálat bővítése érdekében 2026. június elején közzétett nyilvános felhívás alapján kiválasztott kiegészítő kiadványokra eddig 209 tankönyvvé nyilvánítási kérelem érkezett, amelyek közül 145 esetében az eljárás már sikeresen be is fejeződött – közölte Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebook-oldalán. A tárcavezető hozzátette, az Oktatási Hivatal tankönyvjegyzéke folyamatosan frissül, így a pedagógusok számára egyre szélesebb és sokszínűbb választék áll rendelkezésre.

„Szeretnénk, ha az iskolák pontosan ismernék a kiegészítő kiadványok megrendelésének lehetőségét. Ezért az Oktatási Hivatalon keresztül már tájékoztattuk az iskolák fenntartóit és igazgatóit arról, hogy augusztus 24. és szeptember 15. között, pótrendelés keretében rendelhetik meg azokat a kiegészítő kiadványokat, amelyek tankönyvvé nyilvánítási eljárása addigra sikeresen lezárul” – hangsúlyozta a miniszter. Megjegyezte, az áprilisban leadott tankönyvrendeléseket ez nem érinti, az iskolák pótrendelésben egészíthetik ki korábbi rendelésüket az időközben tankönyvvé nyilvánított és elérhetővé váló kiegészítő kiadványokkal.

A tárcavezető leszögezte, hogy a tankönyvkínálat bővítésében ez csak az első lépés volt. „Továbbra is azon fogunk dolgozni, hogy a pedagógusok és a diákok számára minél több, a tanítást és a tanulást valóban segítő, minőségi kiadvány álljon rendelkezésre. A célunk, hogy a mindennapi oktatási munkát korszerű, szakmailag megalapozott és a tanulást hatékonyan támogató eszközökkel segítsük” – zárta bejegyzését Lannert Judit.