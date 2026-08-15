Újraindul az elnöki posztért Kubatov Gábor, az FTC szolgája

Kubatov Gábor;elnökválasztás;Ferencvárosi Torna Club;sportpolitika;

2026-08-15 15:26:00 CEST

Kubatov Gábor, a Ferencvárosi Torna Club elnöke bejelentette, októberben ismét indul az elnökségi tagságért, és ha megkapja a bizalmat, folytatná a klub vezetését.

A kifejezetten a Fideszhez kötődő médiavilág egyik arcának, a magára a megszűnt Megafon főszerkesztőjeként hivatkozó Szarvas Szilveszternek adott videós interjút Kubatov Gábor, a Ferencvárosi Torna Club elnöke. Kubatov azt mondta, a Ferencvárosnál nem elsősorban az elnöki cím, hanem a klub szolgálata számít. A Fidesz-alelnök úgy fogalmazott, a klubon belül egyszerűen Gábornak szólítják.

Mindig úgy aposztrofáltam magamat, hogy a klub első számú szolgája vagyok, nem az elnöke”, illetve önmagáról elmondta még, ő „csak egy sokat dolgozó fiú a klubban – jelentette ki.

Októberben újra elindul

A Ferencváros elnöke ugyanakkor egyértelművé tette, folytatná a klubelnöki munkát. „Októberben indulok az elnök-, illetve az elnökségválasztáson. Én szívesen szolgálnám ezt a klubot tovább. Ha engem támogatnak, akkor örömmel tenném, nagyobb erőbedobással, ahogy azt eddig tettem” – jelentette ki.

Az interjú időzítése nem véletlen, ugyanis a 25 milliárd forintos Fradiváros ügyében indított feljelentés és vizsgálat nyomán Kubatov Gábor körül fogy a levegő.

Ennek első jeleként nemrégiben váratlanul eltávolította Nyíri Zoltán ügyvezető alelnököt, aki már csak az elnökség tagja, a napi ügyekben nem vesz részt. A Ferencvárosi C-közép oldal ekkor emlékeztetett arra, hogy Kubatov korábban azt mondta: a pénzügyekért Nyíri felel, nála van a kasszakulcs és a kontroll.