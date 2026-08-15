Hiába gyűjtötte össze a pénzt Nyírbogát tiszás képviselője a helyi idősotthon klímájára, a fideszes polgármester csak redőnyöket akar

Fidesz;klíma;idősotthon;redőny;szavazatvásárlás;Nyírbogát;Simon Miklós;Rizsák Ildikó;Tisza Párt;

2026-08-15 18:38:00 CEST

A nyírségi város vezetője, Rizsák Ildikó, a fideszes szavazatvásárlásokat leleplező A szavazat ára című film egyik szereplője. Állítása szerint ő most a kormányhivatalra és egy helyi villanyszerelőre, sőt, a Tisza párt energiatakarékossági tanácsaira hallgat.

Tuba Gábor, az első nyírbogáti Tisza Sziget alapítója, a nyírbogáti képviselő-testület tagja még jóval az első nyári hőséghullám előtt gyűjtést indított, hogy klímát szerelhessenek az önkormányzati idősek otthonába. Az önkormányzat által alapított Egyesített Szociális Intézmény (ESZI), amely egyszerre bentlakásos idősotthon, idősek nappali ellátó intézménye és szociális étkeztetési hely klimatizálásához Tiba egy Facebook-videóban kért segítséget a település vállalkozóitól és a lakosságtól, de úgy tűnik, hiába – derült ki a 24 cikkéből.

Mindössze két nap kellett hozzá, és Tuba Gábor alapítványának számláján össze is gyűlt a légkondicionálók megvásárlásához és beszereléséhez szükséges félmillió forint. Miközben a tiszás képviselő igyekezett felmérni, hova lehetne beszerelni a két berendezést, megérkezett Rizsák Ildikó, a település polgármestere, az ESZI korábbi vezetője közölte, hogy az intézmény nem fogadja el az adományt, mert az önkormányzat időközben maga is elindított egy beszerzést, és már árajánlatokat is bekértek. Rizsák Ildikó, aki Simon Miklós volt fideszes országgyűlési képviselő felesége, háziorvos a fideszes szavazatvásárlásokat leleplező A szavat ára című filmből ismert, ami miatt etikai vizsgálat is indult ellene, ő pedig feljelentéssel fenyegetőzött.

Tuba Gábor a múlt héten kezdeményezte, hogy augusztus 7-ére, péntekre hívják össze a testület rendkívüli ülését, hogy még a nyári hőség idején befejezhessék a beruházást. A polgármester ehelyett csak 11-re keddre hívta össze a tanácskozást, amikor ő már szabadságra ment, és külföldön tartózkodott. Bár Tuba Gábor kezdeményezni akarja a testület feloszlatását, erre nincs sok esély. Ugyanis a testületben a polgármesterrel együtt három fideszes és négy független tag dolgozik, ám Tuba Gábort kivéve a három másik független politikus a fideszes polgármesterrel szokott szavazni.

A kedden lezajlott húszperces rendkívüli ülés elején Rizsák Ildikó közölte, örül minden felajánlásnak, megkezdte a klímák beszerzését, árajánlatok kérését. Állítása szerint az ügyben tanácsot kért a kormányhivatal illetékeseitől, akiktől azt a választ kapta, hogy az épületek hűtését elsősorban redőnyök felszerelésével lehet megoldani. Ezt javasolta az önkormányzat villanyszerelője is, mert szerinte az idősotthon elektromos hálózata jelenleg nem bírná el a klímákat. Rizsák Ildikó ezért a polgármester inkább a motoros alumíniumredőnyök beszerzését javasolja, ami ugyan költségesebb – 5 millió forintra kaptak ajánlatot, szemben a félmilliós klímával – de 4-5 fokkal is csökkenthetné a belső hőmérsékletet. Azt is hozzátette, hogy a döntésben a jelenlegi energia-megszorításokat, és a „kormányzó párt ajánlásait” is figyelembe vette, Tubát pedig arra kéri, inkább ezt támogassa.