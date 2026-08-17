Ukrajna felvetetné az EU szankciós listájára az orosz Roszatomot, a Paks 2 fővállalkozóját

Oroszország;Magyarország;Ukrajna;nukleáris biztonság;Roszatom;EU-szankciók;Paks 2;orosz-ukrán háború;

2026-08-17 22:24:00 CEST

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter a nukleáris biztonsági kockázatok között említette a magyar atomerőmű bővítését.

Az orosz Roszatom atomenergia-ipari vállalatot bele kellene foglalni a közelgő európai uniós szankciócsomagba – idézte a The Kyiv Independent Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter hétfői X-bejegyzése alapján. A tárcavezető azután foglalt állást, hogy a Politico belső dokumentumokra hivatkozva ugyancsak hétfőn azt írta, hogy Magyarországon is atomerőművet (Paks 2) építő az orosz állami tulajdonú Roszatomot biztonsági, védelmi és mérnöki hibákkal vádolják egy másik, egyiprtomi projektben, amelyben azonban ugyanazt a technológiát alkalmazzák, mint nálunk.

Egy június 4-én kelt, bizalmas levélben, amelyet egy Roszatom vezetőjének címeztek, az egyiptomi Atomerőmű Hatóság az El Dabaa atomerőmű építésénél több reaktorblokkot érintő „hibákról” és a „nukleáris biztonsági kultúra” megsértéséről számol be – emelte ki a Politico. Szibiha ezzel kapcsolatban megjegyezte, hogy Ukrajna régóta óva inti az európai kormányokat a Roszatommal való bármilyen együttműködéstől, és szerinte itt az ideje újraindítani a komoly tárgyalásokat az orosz vállalatot érintő EU-szankciókról. – Ebben a helyzetben az egyetlen felelős politika az, hogy megszakítsunk minden nukleáris energiaügyi együttműködést Moszkvával, véget vessünk minden függőségnek Oroszországtól az atomenergia-ágazatban, és szankcionáljuk a Roszatomot – fogalmazott Andrij Szibiha.

Kérem, hallgassanak Ukrajnára! Sajnos a világon egyetlen más ország sem tudja jobban, miért nem lehet megbízni Moszkvában az atomenergia területén – tette hozzá az ukrán külügyminiszter, aki felidézte a csernobili nukleáris katasztrófát, amely szerinte nem csak a hidegháború végéhez járult hozzá, hanem Ukrajna öt évvel későbbi, elsöprő többségű függetlenségi népszavazáshoz. Megemlítette még, hogy a négy és fél éve indított háború elején az oroszok rongálták meg a Zaporizzsja Atomerőművet, és azóta is rendszeresen támadják. A szankciókat azért is szorgalmazza, mert a Roszatom egy török és egy német atomerőmű-fejlesztésben is szerepet játszik.

Andrij Szibiha kezdeményezésének egyik fő támogatója az Unióban Kestutis Budrys litván külügyminiszter, aki szintén többször javasolta a Roszatom felvételét a szankciós listára, hogy „végre megállítsák az orosz hadigépezet finanszírozási forrásait”. – Nem helyezhetjük a gazdasági érdekeinket a biztonsági érdekeink fölé – szögezte le a litván diplomácia vezetője.