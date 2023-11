Marnitz István;

2023-11-15 17:05:00

Szijjártó Péter és a Roszatom-vezér úgy jelentett be Paks 2-es ütemtervet, hogy a valóság egyáltalán nem zavarta őket

Alekszej Lihacsov, az orosz állami Roszatom vezérigazgatója, vendéglátójával, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel együtt, a nukleáris bővítés tervezett helyszínén, ismét bejelentették a nagy semmit.

Kedden ütemtervet írt alá a helyszínen a Paks 2-es atomerőmű-bővítés „elkövetkező éveire” Alekszej Lihacsov, az atomerőmű-bővítésben fővállalkozóként részt vevő, orosz állami Roszatom vezérigazgatója, valamint a beruházásért a magyar kormány részéről felelős Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

A bejelentés ünnepélyességéhez képest az elfogadott ütemtervről Facebookon közvetített „sajtótájékoztatójukon” érdemi részleteket nem árultak el. Hacsak azt nem, hogy az elmúlt évtized során mind későbbre tolódó átadási időpontok számszerű megjelölése helyett ezúttal, egybehangzóan, már csak a „jövő évtized elejére” ígértek hálózati csatlakozást. Igaz, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) szabályai szerint az átadás nem ez, hanem a kereskedelmi üzemkezdet.

A nukleáris alapú áramtermelésnek Szijjártó Péter és Alekszej Lihacsov szerint sincs alternatívája. Ezt számos szakember másként látja, sőt, korábban, más összefüggésben e hozzáállást Orbán Viktor is élesen bírálta. De vélhetőleg a világ államainak atomerőművet nem működtető négyötöde - termelés szerint kilenctizede - sem osztja ezt az éles nézetet. A külgazdasági és külügyminiszter azt is megismételte, hogy a nukleáris energiával szembeni támadásoknak nincs „semmifajta” alapjuk. A Fidesz által érzékelt valóságban ezek szerint nem szerepel, hogy a 2011-ben megsérült fukusimai blokkok sugárzó hűtővizét, más megoldás híján, jelenleg is az óceánba eresztik, vagy hogy a zaporizzsjai atomerőmű körül dúló harcok folyamatosan nukleáris katasztrófával fenyegetik Európát.

Szijjártó Péter ezúttal úgy fogalmazott, „a paksi bővítés már nem a papírmunkáról szól”, hanem „végleg” megkezdődött az új atomblokkok építése. Bár a külügyi tárca által kiküldött MTI-tudósítás szerint a miniszter a reaktorépítés indulását jelentette be, valójában az azokat magukba foglaló blokkokat említette. De a valóság ezt is cáfolja:

Bár - amiként arra a miniszter is emlékeztetett - a beruházás tavaly augusztusban létesítési engedélyt kapott, az ebbe foglalt, biztonsági „visszatartási pontokat” az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) máig nem oldotta fel. Addig viszont a NAÜ szabályai az érdemi építkezés megkezdését is tiltják.

Tekintve, hogy az OAH, saját bevallása szerint, a visszatartási pontokkal kapcsolatban sem tett soha, senkinek, semmiféle ígéretet, szakértők furcsállják, hogy a magyar és az orosz fél ilyen ismeretek híján miként alkothat ütemtervet.

A fideszes politikus számot adott az előkészítő munkálatok állásáról is, ezzel voltaképp cáfolva bevezető szavait, miszerint a beruházás most bármiféle új szakaszba lépne. Eszerint a két tervezett blokk közül, az 5-ös számú után, 5 méteres mélységig, a 6-os számú helyén is kiásták a földet. Bár Szijjártó Péter szerint a gödörmélyítés 23 méterig folytatódik, beszédéből kimaradt, hogy ez újabb OAH-engedélyt igényel, amit ráadásul - a hatóság legutolsó, múlt havi tájékoztatása szerint -

A miniszter nem tért ki arra sem, hogy az OAH a talajvízkérdések megoldatlansága miatt engedélyezett 23 méter helyett csak 5 méteres talajkiemelést. A Roszatom saját közleménye szerint az ásást a Duna Aszfalt végezte; a cég a kormányközeli Szíjj Lászlóé. A sajtótájékoztató válogatott és szótlan közönsége Szijjártó Pétertől azt is megtudhatta, hogy a területet 2,7 kilométer hosszan, 32 méter mélységig körbeölelő, vízzáró szerepű résfalból 2 kilométer már elkészült. Mivel a tárcavezető ennek állásáról havonta beszámol, kiszámítható, hogy a haladási sebesség a kezdeti, napi 11 méterről mára 20 méterre nőtt. (Igaz, a résfalazás késése, OAH-berkekben, párját ritkító módon, némi nyilvános feszültséget keltett.) A tárcavezető beszámolója szerint mostantól összesen 75 ezer talajszilárdítási furatot is elhelyeznek. Az általa ismertetett, napi százas sebesség alapján e munkálat több mint két évet igényel. Az elkövetkező félév során további 60, a kivitelezést segítő épület kialakítását tervezik.

Alekszej Lihacsov biztosította a megrendelőt Paks 2 eljövendő üzemanyagellátásáról is. A beszéd lendületébe simuló vállalás azért figyelemre méltó, mert a magyar kormány – legalábbis Gulyás Gergely kancelláriaminiszter tálalásában – idén, részben ugyanebből a célból, a francia Framatome-mal is felvette a kapcsolatot.

Ezen túlmenően a felek megismételték a témával kapcsolatos, ismert ideológiai-politikai tételeiket. Igaz, az orosz vezérigazgató Szijjártó Péternél érezhetően kevesebb vitatható állítással élt. Szokás szerint mindketten a beruházás megvédését és a sebesség fokozását ígérték. Kétségtelen: a két kormány közötti beruházási szerződés 2014-es aláírásakor az első új paksi blokk indulását még idénre ígérték.