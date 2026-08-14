„Döbbenten figyeljük, hogy az elmúlt 16 év kulturális rendszerének számos kedvezményezettje részéről mindmáig egyáltalán nem tapasztalható önkritika”

Nemzeti Színház;átvilágítás;Vidnyánszky Attila;Magyar Színházi Társaság;

2026-08-14 19:35:00 CEST

Támogatja a Nemzeti Színház átvilágítását a Magyar Színházi Társaság. Az elmúlt 16 év színházi és kulturális döntéseinek feltárását is szükségesnek tartják.

Támogatja a Nemzeti Színház átvilágítását a Magyar Színházi Társaság, amely egyúttal az elmúlt tizenhat év színházi és kulturális döntéseinek átfogó vizsgálatát is szükségesnek tartja.

A szervezet lapunknak pénteken elküldött közleményében azt írta, a feltárás eredményének szakmailag és jogilag egyaránt megkérdőjelezhetetlennek kell lennie.

A közlemény előzménye, hogy Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter bejelentette: fenntartóként megkezdik a Nemzeti Színház átvilágítását. „Döbbenten figyeljük, hogy az elmúlt tizenhat év kulturális rendszerének számos kedvezményezettje részéről mindmáig egyáltalán nem tapasztalható önkritika” – hangoztatja a Magyar Színházi Társaság, amely szerint az önvizsgálatot nem helyettesíti az sem, ha valaki a politikai változást követően korábbi szövetségeseit, megbízóit vagy azt a közeget kezdi bírálni, amelynek korábban maga is részese és kedvezményezettje volt.





A szervezet az elmúlt tizenhat év színházi és kulturális döntéseinek teljes körű vizsgálatát is szükségesnek tartja, például azt, miként írta felül a politikai akarat a szakmai szempontokat a vezetői kinevezésekben, hogyan kerülhettek tartósan meghatározó pozíciókba azonos hatalmi körhöz kötődő szereplők, miként működtek a kuratóriumok és más, közpénzekről döntő testületek, és milyen alapon jutottak egyes intézmények és szervezetek kiemelt forrásokhoz.

A Magyar Színházi Társaság azt írta, döbbenten figyeli, hogy megítélése szerint az elmúlt tizenhat év kulturális rendszerének számos kedvezményezettje részéről máig nem tapasztalható önkritika.

A szervezet külön kitért azokra a helyzetekre, amikor kulturális szereplők politikai rendezvények szervezésében vállaltak szerepet vagy politikai megbízásokat teljesítettek, illetve amikor közfeladatot ellátó vagy döntési helyzetben lévő személyek saját gazdasági érdekeltségeikkel pályáztak közpénzekre. Álláspontjuk szerint nem új lojalitásokra, hanem szakmai és erkölcsi autonómiára van szükség.

A Magyar Színházi Társaság ugyanakkor hangsúlyozta: tizenhat év döntéseinek, kinevezéseinek és támogatásainak áttekintése nem végezhető el néhány hét alatt. Szerintük fontosabb a pontosság, az átláthatóság és a jogi megalapozottság, mint a gyorsaság, de az új évad kezdetére már láthatónak kell lennie, hogy a folyamat ténylegesen elindult.

A Magyar Színházi Társaság Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház vezérigazgatója legutóbbi megszólalására is kitért. A közlemény félrevezetőnek, illetve valótlannak nevezte egyes állításait, hangnemét pedig gyalázkodónak, bántónak és lekezelőnek minősítette. A közlemény szerint Vidnyánszky Attila nyilvános megszólalásai elválaszthatatlanok vezetői szerepeitől, és az általa képviselt intézmények és közösségek óhatatlanul azonosíthatóvá válnak azzal a hanggal és magatartással, amelyet vezetőjük a nyilvánosságban megenged magának.