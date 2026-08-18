A Vidnyánszky Attila által vezetett érdekképviselet szerint az elmúlt hetekben úgy készült javaslatcsomag a magyar színházi rendszer átalakításáról, hogy abba nem vonták be.
Egy új tag, a Budapest Bábszínház felvételéről is döntöttek, így már 88 tagot számlál az egyesület.
Nagy felháborodást keltett a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatójának provokatív nyilatkozata. A kultúrpolitikus a reakciókkal kapcsolatban keresztre-feszítést emlegetett lapunknak.
Időre időre felbukkannak olyan ügyek a színházi világban, ahol felvetődik a zaklatás, illetve az abúzus problémája. Arra voltunk kíváncsiak, hogy a hazai színházi szervezetek, a fenntartók és maguk az intézmények mit tettek azért, hogy a jövőben ne forduljanak elő hasonló esetek.
Persze csak akkor, ha a politika közben nem szól bele a művészek munkájába, és a források is megmaradnak.
Közös elnökségi ülést tartott a hétvégén a Magyar Színházi Társaság és a Magyar Teátrumi Társaság.
A Magyar Teátrumi Társaságból kilépett a Csató Kata által vezetett Szentendrei Kulturális Központ, ezért a szentendrei önkormányzat megszavazta, hogy menesztik az igazgatót. Szakmai érvekről nem hallottunk, növekedett a nézőszám, nívósak voltak a programok, a gazdálkodás is rendben volt.
Terítéken a POSZT címme rendeztek beszélgetést tegnap a Pécsi Országos Színházi Találkozóról, az eszmecserén szenvedélyes és személyeskedő megjegyzések is elhangoztak. Gáspár András színész moderálta a diskurzust, kiderült, azért mert ő a projektvezetője annak a csapatnak, amely a POSZT jövőjéről készít tanulmányt.
A versenyprogramban lévő produkciókat minősíti a zsűri, a versenyprogramból visszalépettek pedig az off-programban szerepelnek, döntött kedden a Pécsi Országos Színházi Találkozó tulajdonosi taggyűlése.
Két hét múlva már kezdődik a XV. Pécsi Országos Színházi Találkozó (POSZT), de még nincs döntés arról, hogy végül is hány produkciót értékel majd a zsűri. Még az is előfordulhat, hogy a versenyből visszalépett társulatok le sem játszhatják az előadásaikat, bár ezt egyelőre csak az egyik, részarányát tekintve kisebbségben lévő tulajdonos javasolja.
A Magyar Színházi Társaság áprilisi egyeztetésük után levelet intézett a Magyar Teátrumi Társaság elnökségének a Pécsi Országos Színházi Találkozó ügyében. Az MTT ugyanis közgyűlésén döntött arról, hogy kezdeményezni kívánja a POSZT kft. tulajdonosi taggyűlésének összehívását legkésőbb május 25-re.
A Magyar Teátrumi Társaság (MTT) tegnap Keszthelyen, a Balaton Színházban tartotta közgyűlését. A Pécsi Országos Színházi Találkozóval (POSZT) kapcsolatosan a közgyűlés támogatta az elnökség korábbi lépéseit valamint az alábbi állásfoglalást fogalmazta meg: "a Magyar Teátrumi Társaság határozott álláspontja az, hogy a versenykiírásnak megfelelően a POSZT versenyprogramjába beválogatott előadások csak és kizárólag úgy vehetnek részt a találkozón, hogy vállalják a megmérettetést.
Kudarcok sorozatát szenvedte el az elmúlt időszakban a Magyar Színházi Társaság. Kérdés, milyen kompromisszumok mellett érdemes fenntartani továbbra is a komoly múlttal rendelkező szakmai érdekvédelmi szervezetet. A választ minden bizonnyal az ősszel hivatalba lépő új elnöknek és elnökségnek kell majd megadnia.
Két alternatív színházi produkció sem vesz részt a Pécsi Országos Színházi Találkozó versenyprogramjában, tudatta a két rendező, Boros Martin és Kovács D. Dániel közleménye. Aggodalommal figyelik a POSZT körül kialakult eseményeket. Fontos gesztus, hogy a történtek miatt magánemberként, színészként a Magyar Teátrumi Társaság egyik alelnöke, a Színházművészeti Bizottság elnöke, Vasvásri Csaba is bojkottot írt alá a POSZT-tal kapcsolatban.
Az Örkény Színház jelen lesz ugyan a Pécsi Országos Színházi Találkozón, de nem vesz részt a versenyprogramban, tudatta a társulat a közleményében. Hozzátéve: kilép a Magyar Színházi Társaságból.
"A Színházi Kritikusok Céhe elfogadhatatlannak tartja, hogy miután a Pécsi Országos Színházi Találkozó eddigi gyakorlata szerint zsűritagnak jelölte egyik tagját, akit a Magyar Teátrumi Társaság nem fogadott el, a Magyar Színházi Társaság (MSZT) a kritikuscéh delegáltja mellett nem állt ki, valamint a céh vezetőségének megkérdezése nélkül beleegyezett más kritikus meghívásába.
Tovább tart a patthelyzet a Színház-és Filmművészeti Egyetemen az új kancellár kinevezésével kapcsolatban. Mint arról beszámoltunk, a napokban drámai helyzet alakult ki az intézményben, mert M. Tóth Géza rektor nem kötött jogviszonyt a miniszterelnök által kinevezett új kancellárral, Dr. Papp Csillával.
Drámai helyzet alakult ki a Színház-és Filmművészeti Egyetemen az új kancellár kinevezése miatt. A jó Fideszes kapcsolatokkal rendelkező Dr. Papp Csillát, Zugló korábbi jegyzőjével azonban eddig nem létesített jogviszonyt M. Tóth Géza rektor, a feszült helyzetről tegnap tartottak rendkívüli szenátusi ülést, amely lapzártánkig még nem fejeződött be.
A Szabadtéri Színházak Szövetsége és a Zentai Magyar Kamaraszínház felvételéről is döntött a Vidnyánszky Attila vezette Magyar Teátrumi Társaság (MTT) hétfőn, a Veszprémi Petőfi Színházban tartott közgyűlésén.
Új elnökségről és új tagok felvételéről döntöttek a Magyar Teátrumi Társaság (MTT) hétfői tisztújító közgyűlésén. A résztvevők egyhangú döntéssel újra elnökké választották Vidnyánszky Attilát. A közgyűlés - a tagok számának emelkedése miatt - öttagúra bővítette az eddig háromfős vezetőséget.
Vidnyánszky Attila marad a Magyar Teátrumi Társaság elnöke (MTT), így döntöttek a szervezet hétfői tisztújító közgyűlésének résztvevői Budapesten.