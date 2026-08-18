Nem hagyják megölni a POSZT-ot

Két hét múlva már kezdődik a XV. Pécsi Országos Színházi Találkozó (POSZT), de még nincs döntés arról, hogy végül is hány produkciót értékel majd a zsűri. Még az is előfordulhat, hogy a versenyből visszalépett társulatok le sem játszhatják az előadásaikat, bár ezt egyelőre csak az egyik, részarányát tekintve kisebbségben lévő tulajdonos javasolja.