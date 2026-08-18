Orbán János Dénesnek a választások előtt tíz nappal is engedélyezték 65 millió forint kifizetését

közpénz;Orbán János Dénes;Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft.;

2026-08-18 10:40:00 CEST

A költő az eddigi ismert számoknál is több közpénzt kapott a szakmai irányítása alatt működő szervezettől.

Bruttó 496 888 000 forintot fizetett ki Orbán János Dénesnek fennállása óta a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. (KMTG) szerzői jogdíjakra, valamint próza- és dalszövegírói szolgáltatásokra - írja a 444 a szervezethez és a kulturális minisztériumhoz benyújtott közérdekű adatigénylésekre kapott dokumentumok alapján.

A KMTG 2017 óta összesen 106 jogdíjasnak fizetett. Orbán János Dénes nélkül 105 tételben 46,39 millió forintot folyósítottak, míg az író önmagában 414 388 000 forint szerzői jogdíjhoz jutott. A teljes, csaknem 497 milliós összegben ezen felül más, próza- és dalszövegíráshoz kapcsolódó kifizetések is szerepelnek.

A dokumentumok szerint négy mű esetében Tódor Szidónia Ágota kezdeményezte a kifizetést a KMTG vezetőjeként. Ezekhez összesen 184 288 000 forint szerzői jogdíj és 15 millió forint munkadíj kapcsolódott, vagyis 199 288 000 forint folyósítását kérte Orbán János Dénes részére. Az Erős János felhasználásáról szóló megállapodást Tódor Szidónia Ágota a KMTG nevében maga is aláírta.

Az egyik legutóbbi döntés 2026. április 2-án, tíz nappal az országgyűlési választás előtt született. Závogyán Magdolna kulturális államtitkár ekkor olyan alapítói határozatot írt alá, amely több jogcímen összesen 65 millió forint kifizetését engedélyezte Orbán János Dénesnek A magyar Faust című művéhez kapcsolódóan. Ebből 7,5 millió forintot nyolc napon belül kellett kifizetni, miközben a kézirat leadási határideje május 31. volt.

A 444 azt is írja, hogy a KMTG a több mint 400 millió forintos szerzői jogdíjért nem korlátlan időre vásárolta meg a felhasználási jogokat: az egyes szerződések 2031-ig vagy 2032-ig szólnak. Nemzetközi felhasználás esetén pedig a nettó bevétel 25-50 százaléka a megállapodások alapján továbbra is Orbán János Dénest illette.

A korábbi, júliusban nyilvánosságra került kifizetések után Orbán János Dénes először indokoltnak nevezte a megállapodásokat, majd Nagy Ervin kulturális államtitkár feljelentése után bejelentette, hogy visszavásárolná műveit a KMTG-től, és kezdeményezni fogja az eredeti állapot helyreállítását. A portál úgy összegzi a közérdekű adatigénylésből kirajzolódó képet, hogy a költő az eddigi ismert számoknál is több közpénzt kapott a szakmai irányítása alatt működő szervezettől.