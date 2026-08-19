Milliárdos értékben kell kisajátítani ingatlanokat a 3-as metró új szakaszához, Káposztásmegyer még legalább 20 évig esélytelen

Az 3-as metróvonal kétmegállós hosszabbításához összesen 24, 14 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan tulajdonjogát kell megszereznie a fővárosi önkormányzatnak. Méghozzá gyorsan. A kivitelezési munkálatok ugyanis nem kezdhetőek el enélkül, lévén a munkaterületet nem tudják átadni a vállalkozónak.
Az Árpád út-Szilágyi utca környezetében, a tervezett nyomvonal által érintett ingatlanok több évtizede kiszabályozott területen vannak. Ezzel együtt nem lesz egyszerű feladat a felvásárlásuk. Intő példaként ott van Rákosrendező, amelynek kiürítése két év alatt nem zárult le, jelenleg is több per van folyamatban, ami ellehetetleníti a terület birtokba adását. A metró miatt kisajátítandó ingatlanok között akad szociális bérlakás, családi ház és üzlet is, utóbbi ráadásul éppen örökösödési eljárás alatt áll.Szép ötlet a hosszabbítás, de az oroszok nélkül ez se fog menni, ráadásul még így is sok a buktató a 3-as metró jövőjébenElkezdődött az egymásra mutogatás az új Hős utca ügyében, minden együtt áll a lassú pusztuláshoz
A Budapesti Fővárosi Vagyonkezelő Központ (BFVK) Zrt-nek – mint a fővárosi kisajátítások lebonyolítójának – éppen ezért a lehető leghamarabb meg kell indítania az érintett ingatlanok megvásárlását, illetve kisajátítási eljárását. A Klímavédelmi, Közlekedési és Városfejlesztési Bizottság (KKVB) legutóbbi ülésén Kiss Ambrus a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója arról tájékoztatta a képviselőket, hogy a főváros felvette a kapcsolatot a Közlekedési és Beruházási Minisztériummal, az államnak ugyanis sokkal több tapasztalata van ezen a téren. Az ülésen azt is pontosították, hogy a BFVK csupán a szakmai előkészítő munkát végzi, a kisajátítást a fővárosi önkormányzat végzi.
A 2021-es tervezői költségbecslés ennek anyagi igényét 2,8 milliárd forintra becsülte. Ez azonban ma már aligha ennyi. Budapesten a lakóingatlanok ára 2021 és 2026 közepe között a becslések szerint nominálisan nagyságrendileg 75-90 százalékkal emelkedett. Így csak a kisajátítás költsége 5 milliárd forint fölé kerekedhet.
„A kisajátítási folyamat esetleges elhúzódása, megakadása a teljes projekt megvalósulását veszélyeztetheti. A határidő ugyanis nagyon-nagyon feszes” – hangsúlyozta a KKVB ülésen tájékoztatójában Bodor Ádám, a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) mobilitási vezérigazgató-helyettese. Az M3-as metróvonal meghosszabbítása a kormány által júliusban meghirdetett Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv keretében az IKOP Plusz pályázati forrásból valósulhat meg. Ennek az uniós forrásnak az elszámolhatósági határideje 2029 vagy 2030. december 31.Hét éve tart a per az 3-as metrókocsit gyártó orosz cég ellen, de ítélet idén sem várható, a tét 36,7 milliárd forint és a kamatokA BKV-vezér sok év után beismerte, nem felújították, hanem újragyártották a 3-as metró kocsijait
Az új metrószakasz a jelenlegi metróvonal földalatti műtárgyának végétől - Árpád út 119. - mintegy 1,9 kilométer hosszan, felülről épített technológiával, két új állomással: Rózsa utca (Újpesti lakótelep súlyponti állomása) és Rákospalota-Újpest vasútállomás (vasúti átszállókapcsolat a Budapest-Vác-Szob és a Budapest-Veresegyház-Vác vasútvonalakkal) épül meg. Az új vonal a jelenlegihez hasonlatosan jócskán túl fog „lógni” az új végállomáson.
Bár a 3-as metróvonal Káposztásmegyerig történő meghosszabbításának terve egyidős a Káposztásmegyeri lakóteleppel és a kiviteli terv és a megvalósíthatósági tanulmány 2021-re elkészült egészen az eredetileg tervezett a lakótelepi végállomásig, az engedélyek – a vasúthatósági és a környezetvédelmi kivételével – időközben lejártak. Így a szakhatósági engedélyeket, a közmű hozzájárulásokat újra be kell szerezni és a megvalósíthatósági tanulmányt is aktualizálni kell.
A rendkívül szoros határidő miatt a hosszabbítás a BKK véleménye szerint csak Design and Build konstrukcióban valósítható meg – azaz a kivitelező feladata lesz a kivitelezi tervek elkészítése, illetve a szükséges engedélyek és hozzájárulások beszerzése is. Az ilyenfajta tender kiírásához viszont egyedi felmentésre van szükség, amit a Közlekedési és Beruházási Minisztérium adhat meg.
A fentiek alapján a BKK a projekt egyik legfőbb kockázatának az időprést tartja. A sikerhez nagyon szoros együttműködésre van szükség az állami, az önkormányzati szereplők és a vállalkozó között. A másik kockázatot éppen a Design and Build konstrukció adja. A tendert ebben az esetben részletes tervek és kiviteli munkák és engedélyek nélkül írják ki, a vállalkozók ezek hiányában adnak árajánlatot. Márpedig ez a bizonytalanság erősen növeli az árat. A 2021-es tervezői költségbecslést mindenképpen aktualizálni kell.
Az eredeti tervek szerinti pálya, az öt megálló és a hozzátartozó infrastrukturális elemek megépítésének költségét egy tavalyi becslés 158 milliárd forintra taksálta. A bemutatott Baross Gábor tervben 80 milliárd szerepel a két megállós hosszabbításra. Igaz, éppen ez az első két megálló a legdrágább, mivel ez a föld alatt kéregvasútként, míg a Rákospalota-Újpest után a felszínen haladna. A most tervbe vett szakaszon a pálya mellett egy új intermodális csomópontot és 240 autót fogadó P+R parkolót is kialakítanának a jelenleg ismert elképzelések alapján.
A kockázatok közé tartozik, hogy a 3-as vonalának felújításakor forráshiány miatt nem cserélték le a vonatvezérlést és a biztosítóberendezést korszerű CBTC rendszerre, hanem csak felújították a meglévő AVR rendszert.
A meghosszabbításra készített tervek és a hatályos vasúthatósági engedélyek a meglévő rendszerek kiterjesztését tartalmazzák az új vonalszakaszra. Csakhogy az AVR rendszer kiépítését a szoftverlicencek szellemi jogai miatt a BKK szemérmes megfogalmazása szerint „csak a piaci szereplők jelentősen korlátozott köre tudja megvalósítani”. Magyarán az orosz Metrowagonmash cégtől kell megrendelni, amellyel évek óta perben áll a BKV. Ráadásul az Ukrajna elleni háborúhoz harci járműveket gyártó cég rajta van az uniós szankciós listán is, igaz a 3-as metróvonal karbantartását az Orbán-kormány kihúzatta a tiltólistáról. Ettől függetlenül meglehetősen kiszolgáltatott helyzetben van a BKK.Óbudai korrupciós ügy: gyanúsított lett a fideszes ügyvéd is, aki rendben találta a 3-as metró kocsijainak a beszerzését
A BKK ezzel együtt sem javasolja a CBTC rendszer telepítését, mivel akkor a vonalon közlekedő mindegyik szerelvény fedélzeti járművezérlési rendszerét át kellene alakítani. Márpedig azt szintén csak az orosz cég tehetné meg. A klíma nélküli, gyatra utángyártott szerelvényekre azonban az „elkövetkező legalább 20 évre adottságként kell tekint” a BKK. Ez azért is kínos, mert a kétmegállós hosszabbítást ugyan meglehetősen feszesen, de még ki lehet szolgálni a meglévő járművekkel, de az eredeti öt megálló megépüléséhez ez a flotta már nem elég. Ebből következően legalább 20 évig biztosan nem megy ki Káposztásmegyerig a metró.