paksi atomerőmű;turbina;Magyar Péter;visszakapcsolás;

Magyar Péter miniszterelnök és Bencs Zoltán, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szakértője a Duna partján Dunaszentbenedek határában 2026 augusztus 14-én

Magyar Péter szerint hatalmas küzdelem folyik, vasárnaptól már elkezdhetik visszakapcsolni a most még álló paksi turbinákat is

Kedd után  szerda még kritikus nap lesz.

Két napig kell még kihúzni az egyre apadó vízszinttel, vasárnaptól az épülő küszöb és a várható vízszintemelkedés mellett elkezdhetik visszakapcsolni a most még álló paksi turbinákat is – derül ki abból a bejegyzésből, amelyet Magyar Péter tett közzé kedd este a Facebookon. Mint ismert, a kormányfő korábban jelezte, hogy kedd és szerda még kritikus nap lesz, hogy sikerüljön üzemben tartani a két még működő turbinát.

A paksi atomerőművet a Duna történelmi mélypontra süllyedő vízszintje miatt fenyegette teljes leállás veszélye, amit a többi között két bárka elsüllyesztésével és egy új fenékküszöb építésével sikerülhet elkerülni. Ezeket a munkálatokat hatmilliárd forintból végzik el. 

Most már jövő hétfőre ígéri a közigazgatási pert, ha addig nem történik meg a kifizetés.