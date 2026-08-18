Magyar Péter szerint hatalmas küzdelem folyik, vasárnaptól már elkezdhetik visszakapcsolni a most még álló paksi turbinákat is

Két napig kell még kihúzni az egyre apadó vízszinttel, vasárnaptól az épülő küszöb és a várható vízszintemelkedés mellett elkezdhetik visszakapcsolni a most még álló paksi turbinákat is – derül ki abból a bejegyzésből, amelyet Magyar Péter tett közzé kedd este a Facebookon. Mint ismert, a kormányfő korábban jelezte, hogy kedd és szerda még kritikus nap lesz, hogy sikerüljön üzemben tartani a két még működő turbinát.Magyar Péter: Kedd és szerda kritikus lesz a paksi erőmű két működő turbinájának üzemben tartása szempontjából
A paksi atomerőművet a Duna történelmi mélypontra süllyedő vízszintje miatt fenyegette teljes leállás veszélye, amit a többi között két bárka elsüllyesztésével és egy új fenékküszöb építésével sikerülhet elkerülni. Ezeket a munkálatokat hatmilliárd forintból végzik el.Pakson most versenyt futnak az idővel és a vízszinttel, filmezni csak úgy a rétisasokat sem lehetMagyar Péter: Három évtizede nem látott nehézségű munka folyik Paks és Dunaszentbenedek között