Magyar Péter szerint hatalmas küzdelem folyik, vasárnaptól már elkezdhetik visszakapcsolni a most még álló paksi turbinákat is

paksi atomerőmű;turbina;Magyar Péter;visszakapcsolás;

2026-08-18 19:06:00 CEST

Kedd után szerda még kritikus nap lesz.

Két napig kell még kihúzni az egyre apadó vízszinttel, vasárnaptól az épülő küszöb és a várható vízszintemelkedés mellett elkezdhetik visszakapcsolni a most még álló paksi turbinákat is – derül ki abból a bejegyzésből, amelyet Magyar Péter tett közzé kedd este a Facebookon. Mint ismert, a kormányfő korábban jelezte, hogy kedd és szerda még kritikus nap lesz, hogy sikerüljön üzemben tartani a két még működő turbinát.

A paksi atomerőművet a Duna történelmi mélypontra süllyedő vízszintje miatt fenyegette teljes leállás veszélye, amit a többi között két bárka elsüllyesztésével és egy új fenékküszöb építésével sikerülhet elkerülni. Ezeket a munkálatokat hatmilliárd forintból végzik el.