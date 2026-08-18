Kedd után szerda még kritikus nap lesz.
Elkezdték süllyeszteni az első bárkákat a Duna paksi szakaszán, amitől a szakemberek a víz 10-20 centiméteres emelkedést várják. Ha sikerül, nem kell leállítani a paksi atomerőmű még működő egyetlen reaktorát. Végleges megoldást a fenékküszöb építése jelent, amelynek kivitelezése szintén megkezdődött.
A miniszterelnök már péntek reggel jelezte, hogy emelkedik a Duna vízszintje, megkezdődött a visszakapcsolási folyamat.
Az orosz elnök szerint annak, hogy Kanada nem akarta visszaküldeni a tervezett javításra szoruló turbinát Oroszországnak, „nem politikai, hanem pragmatikus okai voltak”.
Egyelőre este tízig kaptak engedélyt zenés-táncos rendezvények tartására, de a hangszigetelt terek alkalmasak lennének az éjszakai programokra is.
Európai neoavantgarde művészek tisztelegtek alkotásaikkal Bánki Donát emléke előtt.