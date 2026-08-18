Épül a fenékküszöb, süllyednek a bárkák Pakson

Elkezdték süllyeszteni az első bárkákat a Duna paksi szakaszán, amitől a szakemberek a víz 10-20 centiméteres emelkedést várják. Ha sikerül, nem kell leállítani a paksi atomerőmű még működő egyetlen reaktorát. Végleges megoldást a fenékküszöb építése jelent, amelynek kivitelezése szintén megkezdődött.