Magyar Péter: Nem kell lekapcsolni egyetlen üzemelő turbinát sem Pakson

atomerőmű;Paks;Magyar Péter;

2026-08-19 20:02:00 CEST

A miniszterelnök azt mondta, a Dunán kialakított fenékküszöb 10-15 centiméteres visszaduzzasztást ért el, ezért legkésőbb vasárnap éjféltől megkezdhetik a jelenleg leállítás alatt lévő hat turbina ütemezett visszakapcsolását.

Nem kell leállítani egyetlen jelenleg működő turbinát sem a Paksi Atomerőműben, mert a vízszint a lekapcsolási határ fölött marad - jelentette be a kormányfő szerda este.

Magyar Péter paksi bejelentkezésén arról is beszélt, hogy a mostani tervek alapján a jövő hét második felére ismét teljes kapacitással működhet az erőmű. Szólt arról is, hogy az öbölben megépített fenékküszöb 10-15 centiméteres visszaduzzasztást hozott létre. A hidegvíz-csatorna erőműhöz közeli szakaszán már több mint 5 centiméterrel magasabb vízszintet mérnek.

A miniszterelnök ennek következményeként azt várja, hogy legkésőbb vasárnap éjféltől ütemezetten újraindulhat a jelenleg lekapcsolás alatt lévő hat turbina. Mint fogalmazott, megkapta az erőmű vezetésétől a még nem nyilvános ütemtervet, amely néhány órával még módosulhat. A mostani terv alapján a Paksi Atomerőmű jövő csütörtök vagy péntek körül ismét teljes, 2000 megawattos kapacitással termelhet.

A politikus felidézte, hogy a fenékküszöb megépítéséről egy héttel korábban született döntés. A munkán az erőmű szakemberei és a vízügy munkatársai is dolgoztak. A helyszíni bejelentkezés közben Magyar Péter arról beszélt, hogy két nappal korábban még csak egy kőhalom állt a partnál, mostanra viszont a létesítmény már érzékelhető különbséget okozott a felvíz és az alvíz szintje között.

A kormányfő azt állította, hogy a 15 centiméteres visszaduzzasztás a mostaninál esetlegesen alacsonyabb dunai vízállás mellett is lehetővé teheti a Paksi Atomerőmű teljes kapacitású működését. A videóban azt is megjegyezte, hogy azon a szakaszon, ahol a helyszíni felvétel készült, korábban a mostaninál magasabban állt a Duna, ezért jelenleg olyan területen lehet száraz lábbal végigmenni, amely rendes vízállásnál víz alatt van. Mint mondta, az elmúlt öt-hat nap munkájának péntek reggeltől már látványos eredménye van.

A javulást részben az Ausztriában, Németországban és a Duna vízgyűjtő területein lehullott csapadékkal, elsősorban azonban a folyón kialakított fenékküszöbbel hozta összefüggésbe. A politikus a 90 méteres kőnyúlvány, két befordított bárka és a szemközti munkálatok hatását emelte ki.

Magyar Péter úgy számol, hogy vasárnap napközben, de legkésőbb éjféltől megkezdődhet a jelenleg leállított paksi turbinák ütemezett visszakapcsolása. Ha nem változik az ütemterv, csütörtök vagy péntek környékére mind a nyolc turbina ismét rendelkezésre állhat, az atomerőmű pedig újra elérheti a 2000 megawattos teljesítményt.

A miniszterelnök több száz, a munkák csúcsidőszakában akár ezer ember közreműködéséről beszélt. Köszönetet mondott az erőmű és a vízügy dolgozóinak, a honvédségnek, a katasztrófavédelemnek, a rendőrségnek, valamint a környékbeli települések lakóinak is. Úgy fogalmazott, a 37-38 fokos hőségben végzett munkával sikerült megóvni Paks energiaellátását.

A kormányfő egy nyers számításra hivatkozva azt mondta, a Paksi Atomerőmű teljes kiesése havonta legalább 50 milliárd forint többletköltséget okozna a költségvetésnek. A fenékküszöb eredeti tervek szerinti teljes bekerülési költségét bruttó mintegy 6,2 milliárd forintra tette, de jelezte, hogy a felajánlott kőmennyiség miatt a végső összeg ennél alacsonyabb lehet.

Magyar Péter külön megköszönte a dunaszentbenedekiek, a paksiak és a közeli településeken élők türelmét. A munkákhoz Polgárdiból és más bányákból is szállítottak követ, esetenként éjszaka is. A miniszterelnök azt mondta, a szállítások okozta terhelést igyekeztek mérsékelni, például az utak locsolásával, és az elmúlt napok együttműködését „nemzeti összefogásként” értékelte.

A károgók megint hoppon maradtak, és valószínűleg egyedül maradnak, meg a magukat szakembernek kinevező kóklerek is, akik mindenféle lehetetlen dolgot állítottak és próbáltak hazudni a magyar embereknek

- fogalmazott a miniszterelnök.