Magyar Péter elégedett a paksi munkával, keményen vissza is szólt Toroczkai Lászlónak

Csak ma ötezer tonna kő érkezett Paksra. Ütemezetten halad a fenékküszöb építése mindkét partról. Ma az előrejelzett apadással szemben nőtt a vízszint az erőműnél. Köszönhetően a beállított két 80 méteres bárkának – számolt be a Paks és Dunaszentbenedek közötti bárkasüllyesztési és fenékküszöb-építési munkálatok állásáról Magyar Péter a Facebook-oldalán kora este. Úgy tűnik, hogy a miniszterelnök nyugtával dicsérte a napot, ugyanis bő egy óra múlva már lángosozott a Veszprém megyei Köveskálon
A kormányfő délelőtt sajtótájékoztatót tartott a helyszínen, délután pedig a Duna közepén, a honvédség által helikopterrel beemelt egyik 2 tonnás betonkockán állva is fotózkodott. A Fidesz és a Mi Hazánk szármára és kormányára cseppet sem hízelgő reakciói után a volt kormánypárttal már nem foglalkozott, viszont „kis színesnek” minősítve válaszolt a szélsőjobboldali párt végül – kellő támogatás híján – nem indult államfőjelöltének, a szakértőként hívatlanul is Paksra utazott Tóth Máténak.Pakson most versenyt futnak az idővel és a vízszinttel, filmezni csak úgy a rétisasokat sem lehetHavasi Bertalan: Szánalmas. Toroczkai László: Szabadság – Reagált az ellenzék a Tisza-kormány paksi lépéseire
„A Mi Hazánk külföldön nyaraló pártelnökének »szakértője« épp azzal házal, hogy a Magyar Honvédség uszállyal hozta a 2 tonnás betonkockákat Dunakilitiből, és csak a show miatt nem borították azokat közvetlenül a Dunába, és csak a sajtó kedvéért emelték be helikopterrel. A valóság persze az, hogy a rekordalacsony vízállás miatt egy szállodahajó sem tudna Paksra lejönni, nemhogy egy betonkockákkal megpakolt uszály. A Magyar Honvédség közúton hozta a betonkockákat. Köszönjük a szolgálatot! Isten óvjon a konteógyártó, áltudományos kóklerektől – tette hozzá Magyar Péter.Magyar Péter: Három évtizede nem látott nehézségű munka folyik Paks és Dunaszentbenedek közöttElkezdődött a bárkák ütemezett süllyesztése Pakson