Paks;Duna;lángos;munkálatok;vízszint emelkedése;Mi Hazánk Mozgalom;Magyar Péter;

2026-08-15 22:48:00 CEST

Magyar Péter elégedett a paksi munkával, keményen vissza is szólt Toroczkai Lászlónak

Úgy tűnik, hogy a miniszterelnök nyugtával dicsérte a napot, ugyanis bő egy óra múlva már lángosozott a Veszprém megyei Köveskálon.