Sárvári Nicholas: Az NVVH-nak a magyar jogállamiság részévé kell válnia

meghallgatás;elnökjelölt;Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal;Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság ;

2026-08-25 13:21:00 CEST

A Jancsics Dávid visszalépése után a Tisza-frakció javaslatára harmadikként meghallgatott krízismenedzser, kanadai-magyar kettős állampolgár a közbizalom és a transzparencia megteremtését tekintené fő feladatának.

Olyan szervezetet képzel el Sárvári Nicholas, amely a magyar állam részévé válik, és úgy jár el, hogy része a jogállamiságnak – ezt a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) elnöki pozíciójára pályázó krízismenedzser monda el keddi meghallgatásán az Országgyűlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottsága előtt.

A kanadai-magyar kettős állampolgárról ugyan az MTI is azt írta, hogy a Tisza-frakció jelölte az NVVH élére, ezt a bizottsági meghallgatás előtt a testület tiszás elnöke, Hantosi István a Kontroll által közvetített rövid nyilatkozatban cáfolta. A politikus azt mondta, a frakció javaslata az volt, hogy minden frakció jelöljön még egy embert, a meghallgatandó elnök- és alelnök-jelöltek mellé, így minden posztra még több emberből lehetett volna választani. A korábban negyedik helyre sorolt Sárvári úgy lépett be az elnökjelöltek mellé harmadiknak, hogy egy bizottsági jelölt, Jancsics Dávid visszalépett. A többi parlamenti párt nem jelölt senkit.

Sárvári Nicholas a meghallgatásán független, messziről érkező szakemberként jellemezte magát, és úgy fogalmazott, hogy a szervezeti felépítést a törvény meghatározza, ő a megfelelő szakembereket kívánja megtalálni az egyes feladatokra. – Az, hogy Magyarországon így el lehetett bánni a közvagyonnal, elfogadhatatlan, és ezt magyarként szégyelli – tette hozzá az elnökjelölt, aki az NVVH egyik fő feladatának a közintézményekbe vetett közbizalom és a transzparencia megteremtését nevezte.