„Nem fog sikerülni, elvtársak” – jó tíz éve nem bír az orosz biztonsági szolgálat egy csapat művésszel

performansz;Vlagyimir Putyin;rezsim;FSZB;Pussy Riot;Rita Flores;Pjotr Verzilov;

2026-08-25 22:01:00 CEST

Minden követ megmozgat az FSZB, hogy letörje a Pussy Riot szarvát. Mindez csak arra volt jó, hogy ennyi idő alatt a világ talán legsikeresebb aktivistacsoportjává váljanak.

„Nem fog sikerülni, elvtársak” – reagált saját Instagram-oldalán Pjotr Verzilov művész, aktivista augusztus 24-én a Port Media felületén megjelent interjúra, amelyben Rita Flores (valódi nevén Margarita Konovalova) részletesen vallott arról, hogyan szervezte be az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB). Verzilov egyike volt a főbb célpontoknak a Flores közbenjárásával megfigyelt aktivisták közül: a feladat az volt, hogy a Pussy Riot korábbi tagja segítsen Szerbiába csalni Verzilovot, hogy ott meggyilkolhassák a férfit.

A KGB utódjaként is ismert FSZB nem először próbált merényletet elkövetni Verzilov ellen. A művész és aktivista kulcsszereplő abban a művész-aktivistákból álló komplett hálózatban, amely az elmúlt körülbelül két évtizedben a putyini rezsim egyik legfőbb ellenzéki hangja lett. Pjotr Verzilov a kétezres évek végén vált ismertté – többek között az orosz hatóságok számára is – a Voina nevű radikális performansz művészeti kollektíva tagjaként. Ez a moszkvai művészközösség szándékosan provokatív formában tiltakozott minden ellen, amely akkor az orosz rezsimet jellemezte: köztük a korrupció, a tekintélyelvűség, a rendőri erőszak ellen. Verzilov már a kezdetektől fogva aktív tagja volt a kollektívának, ahogyan akkori felesége, Nagyezsda Tolokonnyikova is, aki a 2010-es évek elején megalakult Pussy Riot egyik vezető alakja lett. Bár pár évvel később jött létre, mint a Voina, végül

ez a punkegyüttes és aktivistacsoport tudta igazán felhívni a világ figyelmét azokra a művészekre, akik saját szabadságukat és fizikai épségüket kockáztatva nyilvánosan tiltakoztak a rezsim ellen.

Ezt az örökséget részben a Voinából hozták, amelynek szintén védjegyévé vált egy-egy látványos, polgárpukkasztó tiltakozó akció. Az egyik legismertebb például, amikor tagjai egy hatalmas péniszt festettek egy felnyitható hídra Szentpéterváron. Így a híd minden egyes felnyitásánál remek kilátás nyílt a műalkotásra az FSZB épületének ablakaiból.

Nagyobb visszhangot kapott a Pussy Riot világsajtót bejárt akciója, amely 2012 februárjában történt: öt tag a moszkvai Megváltó Krisztus-székesegyház oltára előtt azóta védjegyükké vált színes maszkokban skandálta többek között, hogy „Szűzanya, zavard el Putyint!”. (Az akció egyik kiváltó oka az volt, hogy Kirill pátriárka nyíltan támogatta Vlagyimir Putyint az elnökválasztási kampány során.) A világsajtóban csak „punk imaként” elterjedt performansz nem tartott egy egész percig sem, de óriási port kavart a nyilvánosságban az azt követő büntetőeljárás során. Három tagot, Marija Aljohinát, Nagyezsda Tolkonnyikovát és Jekatyerina Szamucevicset letartóztatták, és „vallási gyűlöletből elkövetett garázdaság” miatt két év börtönre ítélték.

Verzilov a Pussy Riot működése alatt a háttérben nem hivatalos szóvivő lett, és fontos szerepet játszott a támogatók, potenciális tagokkal való kapcsolattartásban. Sőt, később segítette a Mediazona nevű független hírportál működését, amelyet Tolokonnyikova és Maljohina alapított, és amely kifejezetten az orosz rezsim igazságszolgáltatásban tapasztalt túlkapásaira fókuszált. Így több mint egy évtized alatt Verzilov óriási kapcsolati hálóra tett szert, amely különösen értékes az FSZB számára. Pontosabban csak értékes lenne, amennyiben sikerrel járna a kísérlet, hogy eltegyék őt láb alól. A jelenleg az ukrán hadseregben harcoló aktivistát többek között 2018-ban próbálták sokak szerint megmérgezni: nyáron, a moszkvai Franciaország–Horvátország futballvilágbajnoki döntőn tiltakozásképp berohant a pályára. Nem sokkal később pedig hirtelen rosszul lett, romlott a látása, és elvesztette beszéd- és mozgásképességét is. (A mérgezés a helyi orvosi vizsgálatokat követően ugyanakkor csak feltételezés maradt, ahogyan az FSZB szerepe is.)

Rita Flores beszervezése viszont arra utal, hogy nem egy-egy konkrét célpontról, hanem az ellenzéki művész-aktivista hálózat teljes megsemmisítéséről van szó,

hiszen az egykori Pussy Riot-tagnak folyamatosan jelentenie kellett a gyanús művészekről. Ebbe beletartozott az is, hogy részletesen számoljon be minden rezsimellenes műalkotásról, azok készítőiről, szokásaikról, kapcsolataikról, gyenge pontjaikról. A gyűjtés során felmerült Philippenzo (valódi nevén Filipp Kozlov) művész neve, aki többek között háborúellenes graffitijeiről ismert, Pavel Krisevich performanszművész és politikai aktivista, valamint Marija Aljohina is, aki a Pussy Riot máig egyik legismertebb alakja.

Minden bizonnyal igaza van abban az aktivistacsoport tagjainak, hogy munkájuk jelentőségét mutatja az, hogy az FSZB ilyen hosszú ideje már szinte tényleg minden követ megmozgat, csak hogy keresztbe tegyen a működésüknek: merthogy a Pussy Riotnak nemhogy a 2012-ben történt bebörtönzés, számos megfélemlítés ellenére sem lett vége. Sőt, az elmúlt bő egy évtizedben óriási hatása lett. Nemrég pedig megjelent első nagylemezük is CYKA címmel.

Számos performanszuk nemzetközi szinten kapott óriási figyelmet, és egyben hozzájárult ahhoz is, hogy többek között legismertebb alakjukat, Nagyezsda Tolokonnyikovát az orosz hatóságok körözési listára tegyék 2023-ban (aztán később több tagot is) – vagy épp terrorista szervezetek listájára a Pussy Riot egészét idén májusban. Az utóbbi években lett igazán szigorú az orosz hatóságok ellenállása, több aktivistára is börtönbüntetést szabtak ki háborúellenes tevékenység miatt. (Valójában lényegében azért, mert tiltakoztak az orosz katonai agresszió ellen.) Maria Aljohina például 13 évet kapott, nem mintha abból egy percet is ült volna: az elítélt tagok mindegyike régóta elmenekült Oroszországból, és máshonnan folytatja aktivistatevékenységét. Tolokonnyikova többek között performanszművészeti projektjeiről ismert, nemrég például Los Angelesben adta elő a börtönéveit feldolgozó performanszát. Egyik legutóbbi, a világsajtót is bejárt tevékenységükre pedig a velencei biennálén került sor, amikor is az orosz pavilonnál tiltakoztak Oroszország részvételével szemben a világ egyik legrangosabb művészeti fesztiválján.

Rita Flores vallomására egyelőre nyilvánosan nem reagált a feminista punk művészkollektíva. A hír kapcsán lapunk megkereste a szóvivőt a sajtónak fenntartott hivatalos kapcsolattartón keresztül: többek között arról kérdeztük, tudomásuk szerint történt-e olyan rendőrségi akció, amelyre Flores közbenjárása miatt kerülhetett sor, és hogy milyen eszközök állnak rendelkezésre arra, hogy esetleg biztonságosabbá tegyék a Pussy Riot tagjai közötti információáramlást. Válasz esetén cikkünket frissítjük.

Rita Flores nem volt prominens tagja az aktivistacsoportnak, de jól ismerte annak működését. Vallomása szerint egy házkutatás alkalmával fenyegette meg két FSZB-tiszt, hogy megölik a családját, bemocskolják a hírnevét, és elteszik láb alól. Flores azért döntött a nyilvános kiállás mellett, hogy felhívja a figyelmet azokra, akik hasonló cipőben járnak. Ő maga az évek alatt a jelentéseket saját életét kockáztatva próbálta manipulálni, meglehetősen felületesen kezelni, többek között teljesen lényegtelen információkat osztva meg a megfigyelt személyekről. (Bár az igazsághoz hozzátartozik, hogy saját bevallása szerint nem is értette teljesen, mit vár tőle az FSZB: például pontosan mit is kellene jelentenie, ha az a feladat például, hogy tudja meg, a megfigyelt személyek közül ki küzd mentális betegséggel.) Floresnek szerencséje volt az évekig tartó megfélemlítés és kényszerhírszerzés ellenére: sikerült kibújnia a Verzilovval szemben tervezett akció alól úgy, hogy felvette a kapcsolatot Dimitrij Zahvatov ügyvéddel, aki segített neki elintézni, hogy elmenekülhessen Oroszországból. Ugyanakkor továbbra is több, Floreshez hasonló megfélemlített tag működhet az aktivistacsoport körül. Verzilov közösségi médiában tett bejegyzésében utal rá, őt például legalább 10 éve üldözi az FSZB. Tapasztalata szerint az FSZB különösen azután lett még kitartóbb, hogy kitört az orosz–ukrán háború, és számos aktivista hívta fel a figyelmet az orosz agresszióra.