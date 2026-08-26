Fokozott nikkelterhelést mutattak ki kilenc CATL-dolgozó szervezetében Debrecenben, a hatóság három üzemben leállíttatta a munkát

Debrecen;monitoring;kormányhivatal;Iváncsa;szakhatósági vizsgálatok;leállítás;védőfelszerelés;CATL;nikkel;Tárkányi Zsolt;

2026-08-26 11:13:00 CEST

Tárkányi Zsolt tiszás országgyűlési képviselő úgy tudja, a gyár – hasonlóan az iváncsai esethez – nem biztosította megfelelően a védőeszközöket alkalmazottainak. Vizsgálat indult, itt is komoly bírság várható.

Felfüggesztette a hatóság a debreceni CATL három üzemében folyó munkát, miután a munkáltató jelezte, hogy kilenc dolgozó szervezetében fokozott nikkelterhelést mutattak ki – írja a Telex a Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium szerdai közleményére hivatkozva. Abban az állt, hogy a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal elutasította a cellagyártó üzem használatbavételi engedélyére vonatkozó kérelmet, ezt később pontosították: az első ütemre éppen kedden megadták az engedélyt, és csak a második ütemre vonatkozóan utasították el, mert a vázrajzon nem ábrázolták megfelelően a megvalósult épületet.

Tárkányi Zsolt, a Tisza párt egyik debreceni országgyűlési képviselője még kedd este a Facebook-oldalán számolt be az esetről. Ő azt írta, hogy a hatóság felfüggesztette a munkát a CATL három üzemében, miután a gyár önmaga értesítette a kormányhivatalt arról, hogy fokozott nikkelterhelésnek tette ki kilenc dolgozóját. – A gyár egészen elképesztő módon nem biztosította megfelelően a védőeszközöket alkalmazottainak, ezért a cellagyártó épület katód és anód fólia lézervágó és az anód, katód fólia tekercselő üzem, valamint a cella szárító üzem területén a munkavégzés ezeken a részlegeken leállt, azóta újabb szúrópróbaszerű ellenőrzés is történt – tette hozzá a kormánypárti politikus.

A kormány továbbra is a legszigorúbb feltételeket támasztja az épülő, de termelést még nem folytató gyárral szemben: az eset miatt az egyik cellagyártó üzem használatbavételi engedélyére, a második ütemre vonatkozó kérelmet elutasította. A kormány által bevezetendő friss szigorítás miatt pedig az építési engedélykérelmet is minimum hat hónapig, vagyis jövő február végéig nem adhatják be. A történtek kivizsgálása még folyik, az iváncsai esetből kiindulva komoly bírság várható – emelte ki Tárkányi Zsolt, utalva tiszás képviselőtársa, Nagy Ervin múlt heti bejelentésére arról, hogy az Iváncsán működő akkumulátorgyár hasonló szabálytalanságok miatt kapott százmilliós bírságot. A CATL 10 milliós bírságáról a Népszava is beszámolt két nappal ezelőtt. A környezetvédelmi hatóság ellenőrzésekor ugyanis feltárták, hogy az egységes környezethasználati engedélyben foglaltakat a CATL több ponton megsértette.

A Telex a mostani nikkelterheléses ügyben a Debreciner információit is idézi, amelyek szerint a cég által végzett biológiai expozíciós monitoringvizsgálat mutatta ki a nehézfémet a dolgozók szervezetében. A Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület (Miakö) úgy tudja, a nikkelterhelést a CATL elvileg még nem is működő cellagyárában történt katódporkiömlés okozta. Forrásaik szerint a dolgozók szervezetében négyszeres határérték-túllépést mértek nikkelre és kobaltra. A minisztérium szintén keddi közlése szerint a helyszíni munkavédelmi ellenőrzés megállapította, hogy a gyár nem biztosította megfelelően a védőeszközöket alkalmazottainak, ezért, amíg a szabálytalanságokat nem szüntetik meg, a hatóság megtiltotta a munkavégzést.