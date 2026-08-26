Integritás Hatóság: Bárki kezdeményezheti a nyomozás során megszüntetett korrupciós ügyek felülvizsgálatát

felülvizsgálat;korrupciós ügyek;Integritás Hatóság;

2026-08-26 16:35:00 CEST

Alighanem lesz munka bőven.

Az Integritás Hatóság egy friss törvénymódosítás nyomán mostantól közzéteszi a honlapján azokat az anonimizált határozatokat és ügyiratjegyzékeket, amelyekben - korrupciós bűncselekmények, költségvetési csalás, hűtlen kezelés vagy az ezekhez kapcsolódó pénzmosás ügyében - az eljárást megszüntették vagy a feljelentést elutasították - tájékoztatott szerkesztőségünkhöz is eljuttatott közleményében az intézmény.

A döntés értelmében a közzétételtől számított két hónapon belül bárki felülbírálati indítványt nyújthat be, a gyanúsított, a védő, a sértett és a feljelentő kivételével. A cél, hogy a közpénzekkel összefüggő bűncselekmények ügyében hozott döntések ne maradjanak láthatatlanok.

A közlemény szerint amennyiben az ügyészség vagy a nyomozó hatóság elutasítja a feljelentést, vagy megszünteti az eljárást, a sértett és a feljelentő panasz helyett felülbírálati indítványt nyújthat be. Ha erre nem kerül sor, vagy nincs az ügyben feljelentő, illetve sértett, úgy az eljáró szerv köteles a határozatát és az ügyiratjegyzéket anonimizált formában, két hónapra közzétenni a központi elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján. A dokumentumokat az Integritás Hatóság is közzéteszi a honlapján, így egyetlen felületen válik elérhetővé a külön eljárással összefüggő döntések és eljárási információk köre, lehetővé téve, hogy az érdeklődők mérlegeljék, élnek-e a jogszabály adta lehetőséggel - tájékoztattak.

Az indítványt a határozatot hozó nyomozó hatósághoz vagy ügyészséghez kell előterjeszteni, kizárólag elektronikus úton, az elektronikus kapcsolattartás szabályai szerint. Az eljárásban kötelező a jogi képviselet, az indítványt indokolni kell, és csatolhatók hozzá a bizonyításra alkalmas adatok, iratok, nyilatkozatok. Az anonimizált határozatok az ügyészség, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint a Rendőrség Adatvédelmi Portál erre szolgáló aloldalain, továbbá az Integritás Hatóság honlapján érhetők el - közölték.