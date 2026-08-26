Vizsgálatot rendelt el a Belügyminisztérium az augusztus 20-i rendezvényszervezés ügyében

ellenzék;vizsgálat;közbeszerzés;augusztus 20.;feljelentések;Belügyminisztérium;sikerpropaganda;Tisza Párt;

2026-08-26 17:07:00 CEST

A tárca egy sikerpropagandaízű közleménybe csomagolta, hogy tisztáznák a sajtóban megjelent információkat.

Nagy sikerrel zárult az idei Szent István-napi ünnepségsorozat címmel közleményt adott ki szerda délután a Belügyminisztérium (BM) az augusztus 20-i rendezvényekről, amelyben azt írják, az előkészületek és a közbeszerzési folyamatok kapcsán vizsgálatot rendeltek el. A közlemény nagy részében viszont jelzők sokaságával – korszerű, látványos, méltó, színvonalas, biztonságos, innovatív – dicsérte, hogy a négynapos programsorozat kiemelkedően sikeres volt a tavalyi költségek mintegy negyedéből, rendkívül szoros határidő mellett.

A közbeszerzés körül felvetődött visszásságokra visszatérve az utolsó mondat azt is tartalmazta, hogy a vizsgálatot tulajdonképpen „a sajtóban megjelent információk teljes körű tisztázása érdekében” rendelték el. A közleményt azután adták ki, hogy reggel Hadházy Ákos volt országgyűlési képviselő egy Facebook-posztban azt írta, ha a kormány nem foglalkozik az üggyel, feljelentést tesz. Úgy véli, nem az volt a gond, hogy az időhiány miatt nem nyílt közbeszerzést folytattak le, hanem az, hogy szerinte a meghívásos eljárást a versenyt korlátozó módon, törvénytelenül manipulálták.

A korábbi ellenzéki politikus azt közölte, hogy a későbbi nyertes vállalkozás már három héttel a közbeszerzés kiírása előtt tudott arról, hogy ajánlattételre hívják, mint a másik két cég. Hadházy Ákos szerint a későbbi nyertes Radnai Márkra hivatkozva három héttel korábban elkezdhetett készülni, mint a később alibiből meghívott vállalkozások. A másik két cég végül nem adott be ajánlatot. Azt is állította, hogy a Tisza Párt alelnöke pontosan tudta, hogyan szervezik meg az augusztus 20-i rendezvénysorozatot, mert az arról szóló e-maileknek címzettje volt.

Minderre reagált aztán Radnai Márk, aki a személyét érintő állításokat tisztázandó, azt írta, hogy a kormányalakítás óta állami rendezvények megrendezésével nem foglalkozott. Az augusztus 20-i állami ünnep előkészítésekor, a korábbi rendezvényszervezői tapasztalatára támaszkodva pusztán a kreatív koncepció kialakításában segített, de a közbeszerzésben és a rendezvény megszervezésében semmilyen módon nem vett részt. Beszámolója szerint a szervezésről szóló e-maileket nem látta.