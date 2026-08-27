Még egy Balázs Attila-féle építőipari cég jelentett csődöt

Zugló;csőd;Balázs Attila; NER;Bayer Construct;Zenit Corso;ZVK Development Kft.;

2026-08-27 12:54:00 CEST

Egy nappal a Bayer Construct előtt.

A Bayer Construct mellett Balázs Attila NER-közeli milliárdos újabb építőipari cége, a Zugló Városközpont Irodakomplexumot fejlesztő ZVK Development Kft. is csődeljárás iránti kérelmet nyújtott be augusztus 25-én - értesült a 444.

Az anyacég csődjéről lapunk is beszámolt tegnap, úgy tűnik, időrendben a ZVK Developent dőlt be előbb, a Bayer legalábbis egy nappal később, augusztus 26-án kérte maga ellen a csődeljárást Balázs Attila munkavállalóknak kiküldött levele szerint.

Abban a levélben azt írták, hogy a cég az „elmúlt hónapokban bekövetkezett, komoly pénzügyi kitettséget eredményező fejleményekre”, azon belül „egyes konkrét, előkészítés alatt álló beruházásokat érintő szabályozási háttér jelentős változására”, és a zuglói irodakomplexummal kapcsolatos kormányzati döntés, valamint a kedvezőtlen piaci tendenciák miatt döntöttek a csődeljárás kezdeményezése mellett. A közlés szerint a csődeljárás alatt a cég fenntartja a működését, és mindent megtesz azért, hogy a folyamatban lévő beruházásokat megfelelő módon teljesítse, és korrekt módon kifizesse a kivitelezési feladatokat végző partnereit.

A kormány augusztus 3-án jelentette be, hogy eláll az irodakomplexum megvásárlásától, miután Magyar Péter miniszterelnök arról beszélt, hogy jogi és pénzügyi átvilágítás során a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő számos szerződésszegést állapított meg, a zárási feltételek közel fele nem teljesült. A kormányfő közölte azt is, hogy visszakövetelik azt a nagyjából 315 milliárd forintnyi közpénzt, amit a projektre az Orbán-kormány már kifizetett, sőt, kötbér és kártérítés követelését sem zárta ki. Ehhez jött ráadásképpen Rózsa András zuglói momentumos polgármester bejelentése, amelyben pert helyezett kilátásba, szintén szerződésszegés miatt. A zuglói önkormányzat azt szeretné elérni, hogy a NER-es cég fizesse ki a kerületnek azt a kompenzációt, amelyre az elmúlt években nem volt hajlandó.