Hogyan jön létre a tudat az agy működéséből, és honnan tudhatjuk, hogy más élőlényeknek – vagy a mesterséges intelligenciának – vannak-e szubjektív élményei? A tudatkutatás ma már számos részletet feltárt, de a legfontosabb kérdések egy része továbbra is nyitott.
A New York-i Simons Alapítvány támogatásával nemzetközi projekt indult annak megismerésére, hogy a természetes környezetben hogyan irányítják a viselkedésünket az agyunk belső modelljei.
Az agysejtek minden eddiginél alaposabb vizsgálatát lehetővé tevő egyedülálló módszer új távlatokat nyithat például az Alzheimer-kór korai diagnosztikájában, folyamatainak megértésében, ezáltal a hatékony terápiák kifejlesztésében.
Olyan idegsejtcsoportra bukkantak a Semmelweis Egyetem kutatói, amely a fenyegetettségre adott reakciót szabályozzák az agyban.
Az emberi agy nagy. Viszonylag, a testtömeghez képest. De mi indokolja a páratlan méretű szürkeállományunkat? Evolúciós előny a magas IQ, esetleg hátrány? Vajon felhasználjuk-e életünk során szellemi képességeink javát, és ha nem, akkor ugyan miféle szelekciós nyomás hozta ezt létre? Lehetséges-e, hogy párválasztáskor úgy kérkedünk értelmi képességeinkkel, akár eltúlzott dísztollaival a pávakakas? Rózsa Lajossal beszélgettünk.
A felfedezés segíthet a sérült idegsejtek megmentésében, és új irányokat nyithat a stroke és más idegrendszeri betegségek kezelésében.
Kutatók kifejlesztettek egy olyan műszert, amely lefordítja azokat az agyi elektromos jeleket, amelyek egy kérdésre való válaszhoz kapcsolódnak és diagrammákká írja át őket.
Nyiri Gábor és kutatócsoportjának eredménye, amelyet a világ egyik vezető tudományos folyóirata, a Science közölt, áttörést hozhat a memóriaproblémák és a szorongásos betegségek kezelésében is.
A felfedezés utat nyithat az alvászavarok kezelése és új típusú altatók fejlesztése felé.
A nők agyának jutalmazásért felelős része sokkal aktívabban reagál az önzetlen viselkedésre, mint a férfiaké - állapították meg a Zürichi Egyetem kutatói.
Légszennyezésből származó apró szemcséket talált emberi agyszövetmintákban egy új kutatás - adta hírül BBC News.
Átadták hétfőn a Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpontjában (MTA TTK) azt az új mágneses rezonanciás képalkotó berendezést (MRI), amely révén élvonalbeli kutatási és fejlesztési feladatok megvalósítása válik lehetővé az agyi képalkotás területén Magyarországon is.
Hol fakad a humor az emberi agyban? Kutatók profi nevettetők agyát szkennelték, hogy rájöjjenek, az agy mely területei lépnek működésbe viccmeséléskor - számolt be róla a LiveScience tudományos portál.
Az agykutatás területén elért eredményeiért három tudós, az amerikai-brit John O'Keefe, illetve a norvég May-Britt Moser és férje, Edvard Moser kapta megosztva az idei orvosi-élettani Nobel-díjat - jelentették be hétfőn a Karolinska Intézetben Stockholmban. Az illetékes bizottság indoklása szerint a kutatók fedezték fel az agy helymeghatározó rendszerét, azt a "belső GPS-t", amelynek segítségével az ember képes a térben való tájékozódásra.
Az agykutatás területén elért eredményeiért három tudós, az amerikai-brit John O'Keefe, illetve a norvég May-Britt Moser és férje, Edvard Moser kapta megosztva az idei orvosi-élettani Nobel-díjat - jelentették be hétfőn a Karolinska Intézetben Stockholmban.
Tizenkétmilliárd forintos kormánytámogatással Nemzeti Agykutatási Program indul a felfedező kutatások, a megelőzés, az innováció, az orvosi ellátás hatékonyabbá válása, a gyógyszerfejlesztés, valamint a hazai tudományos eredmények ösztönzése érdekében.